Vương Nhất Bác có bước nhảy vọt mới trong sự nghiệp, Tiêu Chiến nhận lấy mỉa mai từ netizen vì bị bỏ xa

Vương Nhất Bác sẽ chính thức xuất ngoại trong thời gian tới.

Vương Nhất Bác là cái tên hot nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Tính đến ngày 14/1, phim điện ảnh Vô Danh do anh đóng cùng Ảnh đế Lương Triều Vỹ đã chính thức phá mốc 20 triệu tệ lượt bán trước, phim sẽ ra mắt vào dịp Tết năm nay. Mới đây, Vương Nhất Bác tiếp tục nhận tin vui khi chính thức xuất ngoại ở tuổi 25 khi phim mới được lọt vào danh sách rút gọn tranh giải tại LHP Berlin.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Thành công này là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của nam diễn viên trong giai đoạn vừa qua, thậm chí nam thần họ Vương còn chưa có ý định dừng lại khi liên tiếp xác nhận tham gia vào các dự án phim mới.

Hiện, chưa biết được phim có cơ hội tranh cúp hay không, bởi còn phải vượt một số vòng đề cử nữa, kết quả mới được công bố. Tuy nhiên, một số khác còn cho rằng đây cũng là một thành tích cho thấy bản thân Vương Nhất Bác đã vượt qua được cậu bạn thân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị mỉa mai vì bị Vương Nhất Bác bỏ xa thành tích - Ảnh: Internet

Trước tin vui này, Vương Nhất Bác cũng không giấu được sự hạnh phúc mà chia sẻ lên Weibo, kêu gọi khán giả hãy đón chờ tác phẩm mới của mình.

Vương Nhất Bác là idol trong nhóm nhạc nam Hàn Quốc - Trung Quốc UNIQ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh phát triển mạnh khi bắt đầu trở về quê hương Trung Quốc. Đặc biệt, sau thành công của phim Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày càng được củng cố

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