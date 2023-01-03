Thành Long tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại khu vực ngoài quốc tế.

Trong nhiều năm trở lại đây, nền điện ảnh Trung Quốc đang thực sự có tác động đến với làng phim ảnh thế giới khi liên tiếp xuất hiện các nam nữ diễn viên Cbiz tại các bom tấn. Có thể kể đến như Thành Long với Giờ Cao Điểm hay Lý Băng Băng,.... Thành Long - Ảnh: Internet Thời Báo Hoàn Cầu (Global Times) - trang tin tức uy tín hàng đầu của Trung Quốc mới đây đã công bố danh sách top các sao Hoa ngữ nổi tiếng/được yêu thích nhất ở thị trường quốc tế năm 2022.

Thành Long, Châu Nhuận Phát, Chương Tử Di là 3 ngôi sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại thị trường quốc tế - Ảnh: Internet Theo đó, danh sách này xuất hiện nhiều cái tên nổi tiếng như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Chương Tử Di. Đây đều là những cái tên gạo cội, có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất và lượng fan quốc tế đông đảo. Trong đó Thành Long dĩ nhiên với sức hút của mình, đồng thời đã chứng minh thực lực qua nhiều năm làm việc tại phim ảnh quốc tế nên không quá hiểu khi nam diễn viên đứng ở vị trí số 1.

Tài tử Thành Long (68 tuổi) được công chúng quốc tế nhớ tới với vai diễn thanh tra Lee đến từ Hồng Kông trong 3 phần phim của seri "Rush Hour". Mới đây, khi tham dự Liên hoan phim Biển Đỏ ở Ả Rập Saudi, Thành Long khẳng định rằng kịch bản của "Rush Hour 4" (Giờ cao điểm 4) đang được xúc tiến thực hiện.

Ngoài ra, những nghệ sĩ trẻ như Dương Dương, Vương Hạc Đệ, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nằm trong danh sách. Đỉnh lưu hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ là Tiêu Chiến lại bất ngờ vắng mặt khiến người hâm mộ bất ngờ.

Lưu Diệu Văn bất ngờ được Thành Long nhận xét giống Ngô Ngạn Tổ thời trẻ khiến dân tình xôn xao Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết so sánh nhan sắc của Lưu Diệu Văn với sao nam đình đám Ngô Ngạn Tổ thời trẻ từ sau lời nhận xét của Thành Long.

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