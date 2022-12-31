Lưu Diệu Văn bất ngờ được Thành Long nhận xét giống Ngô Ngạn Tổ thời trẻ khiến dân tình xôn xao

Lưu Diệu Văn được công chúng biết đến là thành viên của nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhưng sở hữu giọng hát nổi trội và khả năng nhảy và rap tốt càng làm anh trở nên ấn tượng hơn trong lòng các vị khán giả. Không chỉ sở hữu tài năng mà anh chàng còn có vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m83 khi mới 17 tuổi. Chỉ vừa mới ra mắt không lâu, Diệu Văn gần như đã chiếm lĩnh ngôi vương tại BXH sao quyền lực trên Weibo, vượt mặt nhiều tên tuổi đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết so sánh nhan sắc của Lưu Diệu Văn với sao nam đình đám Ngô Ngạn Tổ thời trẻ. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ việc, trên một show truyền hình, ngôi sao Thành Long đã thẳng thắn nhận xét Lưu Diệu Văn có vẻ đẹp giống với Ngô Ngạn Tổ thời trẻ. Ngay lập tức, một blogger đã có bài viết so sánh và nhận xét về điểm tương đồng giữa họ.

Ngô Ngạn Tổ không còn là cái tên quá xa lạ đối với khán giả Châu Á. Nam diễn viên từng được khán giả ưu ái với danh xưng “bản sao của Lưu Đức Hoa”, bởi vẻ ngoài điển trai phong độ. Loạt ảnh thời trẻ của nam tài từ họ Ngô từng khiến hội em chị đứng ngồi không yên vì visual chuẩn "soái ca".

Trong loạt ảnh thời trẻ, Ngô Ngạn Tổ sở hữu vẻ ngoài điển trai đúng chuẩn mỹ nam màn ảnh. Gương mặt nam tính khiến nam diễn viên 7x trở nên cuốn hút, sắc sảo. Không chỉ visual gây mê, body Ngô Ngạn Tổ cũng khiến không ít hội chị em xuýt xoa, còn phái nam phải ghen tị. Được biết nam diễn viên thời điểm lúc bấy giờ thường xuyên tập gym để duy trì hình thể 6 múi chuẩn chỉnh và săn chắc.

Được biết, Thành Long chính là ‘ân sư’ của Ngô Ngạn Tổ trong sự nghiệp phim ảnh Hoa Ngữ. Sau khi từ Mỹ trở về, dù Ngô Ngạn Tổ không rành tiếng Hoa, Thành Long vẫn nhận ra anh là một nhân tài, nên đã lấy số điện thoại của anh giao cho người quản lý.

Sau khi Ngô Ngạn Tổ chính thức đầu quân vào công ty điện ảnh của mình, Thành Long giao cho anh nhiều cơ hội diễn xuất trong những dự án điện ảnh đình đám. Năm 2004, Ngô Ngạn Tổ được đóng cùng thần tượng Thành Long của mình trong bộ phim gây tiếng vang lớn toàn cầu - New Police story (Câu chuyện cảnh sát mới). Trong phim, Ngô Ngạn Tổ vào vai A Tổ - một thanh niên mang bệnh tâm lý, thù ghét cảnh sát. Vai phản diện này được anh thể hiện rất xuất sắc, có những lúc lấn át cả vai chính Thành Long. Ngô Ngạn Tổ đoạt giải Kim Mã dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn để đời này.

Từ thần tượng, Thành Long đã trở thành người bạn tốt của Ngô Ngạn Tổ. Ông rất thích sự chăm chỉ của Ngô Ngạn Tổ, coi anh như con trai mình. Chính nhờ bước đệm diễn xuất này mà Ngô Ngạn Tổ có cơ hội vươn xa thế giới và từng bước tìm được chỗ đứng của mình tại Hollywood.