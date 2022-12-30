Lý do thực sự khiến Dương Mịch ly hôn 4 năm mà vẫn chưa tái hôn, tất cả là vì Lưu Khải Uy?

Dương Mịch ly hôn Lưu Khải Uy năm 2018. Tại thời điểm rạn nứt, con gái chung Tiểu Gạo Nếp đã 4 tuổi và quyền giám hộ cuối cùng thuộc về Lưu Khải Uy. Sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy không chọn công việc mà ở bên chăm sóc con gái, Dương Mịch trở thành người nghiện công việc. Cô làm vậy có lẽ để quên đi quá khứ và vơi bớt nỗi nhớ con gái.

Năm 2019, cô vướng tin hẹn hò Ngụy Đại Huân - nam diễn viên kém ngôi sao Hộc Châu phu nhân 3 tuổi. Họ lộ nhiều bằng chứng yêu đương, nhưng không thừa nhận quan hệ. Tháng 7/2021, Dương Mịch và Ngụy Huân được cho là đã kết thúc cuộc tình kéo dài 2 năm khi tuyên bố độc thân trên một tạp chí nổi tiếng. Tính đến nay, từ lúc ly hôn Lưu Khải Uy, nàng tiểu hoa vẫn lẻ bóng.

Chính vì thế nhiều khán giả thắc mắc, dù có nhiều ‘soái ca’ vây quanh, thế nhưng Dương Mịch vẫn chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 36. Trước đó, Dương Mịch từng chia sẻ trên tạp chí, trải qua những đổ vỡ tình cảm, cô hiện tại không còn muốn yêu cuồng nhiệt hay tìm kiếm đối tượng để dựa dẫm. Nữ diễn viên chia sẻ cô đủ mạnh mẽ trong tính cách và điều kiện tài chính để tự chăm sóc cho chính mình. Vì vậy, sao nữ chỉ mong gặp được một người đàn ông chân thành, có thể khiến cô thanh thản và hạnh phúc.

Dương Mịch cho biết cô mong mỏi bản thân có trải nghiệm mới trong tình cảm: "Tôi mong ngóng yêu thương từng ngày". Nữ diễn viên cho biết độc thân 4 năm qua. Cô khẳng định bản thân không ngại yêu, nhưng vẫn luôn cân đo đong đếm để tìm người phù hợp vì sợ phiền phức "Tôi muốn yêu, nhưng nếu tình yêu mà tôi chọn mang đến phiền toái, tôi thà bỏ nó đi. Sau nhiều biến cố, tôi còn gì mà không dám độc thân".

Tuy nhiên, mới đây, thông tin Lưu Khải Uy hẹn hò với Lý Hiểu Phong rầm rộ khắp cộng đồng mạng. Dù có nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu nhau nhưng cả 2 vẫn chọn im lặng. Đối mặt với nhiều tin đồn, bố Lưu Khải Uy là diễn viên Lưu Đan đã trả lời truyền thông xác nhận Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong thực sự đang hẹn. Tiểu Gạo Nếp chưa từng gặp Lý Hiểu Phong nên chuyện cô bé không thích bạn gái của bố là sai sự thật. Không những thế, ông còn khẳng định Lưu Khải Uy có kết hôn hay không thì Dương Mịch sẽ không được quyền giám hộ Tiểu Gạo Nếp.

Trong phần trả lời này, ông Lưu Đan không hề nhắc đến thỏa thuận giữa Lưu Khải Uy và Dương Mịch mà chỉ đưa ra lời khẳng định Tiểu Gạo Nếp sẽ không được giao cho mẹ. Có lẽ sự lảng tránh này đã khẳng định tính xác thực của thỏa thuận được lưu truyền bấy lâu. Theo đó, Lưu Khải Uy và Dương Mịch ai tái hôn trước sẽ mất quyền giám hộ con. Chẳng trách Dương Mịch nhiều năm như vậy không tái hôn. Nếu Lưu Khải Uy thực sự kết hôn với Lý Hiểu Phong thì theo thỏa thuận, Tiểu Gạo Nếp sẽ được theo mẹ. Lúc này, ông Lưu đan sẽ chẳng thể can thiệp.