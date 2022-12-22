Tổng hợp những tình bạn đẹp nổi tiếng bỗng 'hóa người dưng' của Dương Mịch khiến công chúng tiếc nuối

Từng hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Dương Mịch và Đường Yên từng được cộng đồng mạng tung hô hết mực là “cặp chị em thân thiết nhất Trung Quốc”. Họ luôn sát cánh bên nhau khi tham dự sự kiện, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp, chẳng ngại tuyên truyền, nhận giải thưởng hộ nhau.

Tuy nhiên, tình chị em của họ lại đi đến hồi kết khi Dương Mịch đóng chung vai với Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời bản điện ảnh. Trong ngày trọng đại của Đường Yên, Dương Mịch cũng không có mặt. Cũng từ đó, họ coi nhau như “người dưng” và chưa có dấu hiệu ‘khôi phục tình bạn’.

Không những vậy, khi Đường Yên đau khổ vì bị phụ bạc trong tình yêu, Dương Mịch luôn ở bên, an ủi, động viên, còn công khai lên tiếng trách mắng tra nam. Lúc Đường Yên lên xe hoa, Đường Yên là phù dâu duy nhất, thậm chí còn được tân nương tự tay trao hoa cưới để chúc phúc sớm ngày có “ý trung nhân”.

Dương Mịch – Lưu Thi Thi

Dương Mịch và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Ngoài Đường Yên, Dương Mịch và Lưu Thi Thi cũng có cơ duyên tạo nên tình bạn thân thiết giữa hai nữ diễn viên là từ khi tham gia đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 Hai cô gái trẻ xinh đẹp ngay lần đầu gặp gỡ đã phát hiện nhiều điểm chung, tình cảm bạn bè nhanh chóng lớn dần qua từng ngày làm việc chung và hiển nhiên Lưu Thi Thi Mịch - Dương Mịch trở thành cặp chị em vô cùng thân thiết.

Sau khi thời gian hợp tác kết thúc, dường như tình bạn giữa họ vẫn không chút thuyên giảm. Trong cuộc sống riêng, hai mỹ nhân Cbiz cũng thường hẹn gặp mặt, cùng nhau dạo phố, đồng hành trong những chuyến du lịch nghỉ ngơi. Trên Weibo cá nhân của hai người cũng thường xuyên có những động thái tương tác.

Tuy nhiên, Dương Mịnh và Lưu Thi Thi cũng từng có một đoạn thời gian làm lơ nhau, hạn chế không tham gia những sự kiện có mặt đối phương, không còn những lời chúc mừng sinh nhật công khai trên trang mạng xã hội. Đáng nói, sự kiện quan trọng nhất trong đời người như hôn lễ của Dương Mịch chỉ có sự xuất hiện của Đường Yên. Tương tự, ngày thành hôn của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có sự góp mặt của Dương Mịch và cô cũng chỉ gửi lời chúc phúc đơn giản trên trang Weibo đến cho "Nhược Hy". Khoảng thời gian này, dù hai người có tình cờ chạm mặt nhau tại sự kiện nào đó cũng sẽ hạn chế giao tiếp, rất hiếm khi thấy được khung hình chung nào giữa hai cô nàng.

Đến tháng 4/2021, Lưu Thi Thi bất ngờ đến thăm Dương Mịch trên phim trường, sau đó cả hai cũng được chụp lại những bức ảnh đi chơi cùng nhau, cho thấy tình bạn trước đây có dấu hiệu hàn gắn sau thời gian dài "tạm nghỉ". Mặc dù đã giảm dần các hoạt động hợp tác công khai nhưng không có nghĩa là tình cảm của họ không còn tốt đẹp như xưa. Tuy không thường xuyên tương tác với nhau trên trang mạng xã hội, nhưng một khi Dương Mịch vướng phải những tin đồn ác ý, Lưu Thi Thi sẽ ngay lập tức đứng ra, đăng bài ủng hộ và bênh vực Dương Mịch.

Dương Mịch – Angelababy

Dương Mịch và Angelababy - Ảnh minh họa: Internet

Đảm nhiệm vai phụ trong Bên Nhau Trọn Đời bản điện ảnh, Angelababy nhờ đó vừa kiếm được người chồng hoàn hảo Huỳnh Hiểu Minh (đảm nhận vai nam chính của phim này) mà còn có thêm người chị em tốt Dương Mịch.

Nhiều ý kiến cho rằng 2 cô gái này đều bước chân vào làng giải trí khi còn rất trẻ, đã trải qua nhiều thăng trầm vậy nên có thể đồng cảm và thân thiết với nhau, trở thành cặp đôi chị em Song Dương (tên thật Angelababy là Dương Dĩnh) với nhan sắc khiến ai cũng phải cảm thán.

Tuy nhiên, đến khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn, tình bạn của 2 nàng tiểu hoa cũng tan vỡ. Trong khi Dương Mịch bị dư luận trào phúng việc kết bạn kiếm lợi ích, chỉ chơi khi có danh tiếng và trở mặt ngay khi không còn gì lợi dụng, thì Angelababy cũng né tránh hoàn toàn người bạn cũ trong mọi sự kiện đến tận nay.

Dương Mịch – Tần Lam

Dương Mịch và Tần Lam - Ảnh: Internet

Những ngày qua, Tần Lam vướng tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân đã gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn tin cho hay cặp đôi chị em hơn kém nhau 10 tuổi bị bắt gặp khi tới Tam Á để hẹn hò. Tuy nhiên, trước đây, Ngụy Đại Huân từng vướng tin đồn hẹn hò với Dương Mịch.

Được biết, Dương Mịch và Tần Lam từng nằm trong hội chị em Teddy đình đám gồm Hoắc Tư Yến, Lý Tiểu Lộ… Dù không còn chung hội Teddy nhưng cả 2 vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nhưng giờ đây, Tần Lam lại được cho là đang hẹn hò tình cũ của bạn thân. Điều này không khỏi khiến công chúng thêm tò mò về quan hệ và phản ứng của 2 đại minh tinh sau này khi chạm mặt.