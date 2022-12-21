Lý do Ngụy Đại Huân có thể dễ dàng chinh phục được những 'chị đẹp' tài năng, nổi tiếng Cbiz như Tần Lam, Dương Mịch

Sao quốc tế 21/12/2022 15:17

Nhiều người thắc mắc Ngụy Đại Huân không biết sở hữu điều gì mà đều có thể chinh phục được cả những chị gái xinh đẹp, giàu có và tài năng của Cbiz.

Những ngày qua thông tin Tần Lam hẹn hò bí mật với đàn em kém 10 tuổi Ngụy Đại Huân gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, cả hai bị bắt gặp tay trong tay, tình tứ trong chuyến đi chơi ở Tam Á.

Lý do Ngụy Đại Huân có thể dễ dàng chinh phục được những 'chị đẹp' tài năng, nổi tiếng Cbiz như Tần Lam, Dương Mịch - Ảnh 1
Trước ồn ào tin đồn hẹn hò, cả 2 phía Tần Lam và Ngụy Đại Huân chưa có bất kì phản hồi nào - Ảnh: Internet

Trước ồn ào tin đồn hẹn hò, cả 2 phía Tần Lam và Ngụy Đại Huân chưa có bất kì phản hồi nào. Cả hai được cho là phải lòng nhau khi cùng tham gia dự án Bác Sĩ Đường. Tần Lam từ trước tới nay là người theo chủ nghĩa độc thân, không màng kết hôn. Cô cũng kín tiếng trong chuyện tình cảm và chưa từng công khai yêu đương ai.

Nguồn tin cũng tiết lộ nhiều về quá khứ tình ái của Ngụy Đại Huân, gọi anh là "chuyên tình chị em", bởi những người bạn gái trong giới mà anh từng cặp kè đều lớn tuổi hơn anh. Cụ thể, Dương Mịch hơn anh ba tuổi, diễn viên Mã Tô hơn anh 8 tuổi. Điều đáng nói, Tần Lam, Dương Mịch và cả Mã Tô đều chung hội ‘chị em Teddy’ và có mối quan hệ thân thiết cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Lý do Ngụy Đại Huân có thể dễ dàng chinh phục được những 'chị đẹp' tài năng, nổi tiếng Cbiz như Tần Lam, Dương Mịch - Ảnh 2
Tần Lam, Dương Mịch và cả Mã Tô đều chung hội ‘chị em Teddy’ và có mối quan hệ thân thiết cả trong công việc lẫn cuộc sống - Ảnh: Internet

Nhiều người thắc mắc Ngụy Đại Huân không biết sở hữu điều gì mà đều có thể chinh phục được cả 3 chị gái xinh đẹp, giàu có và tài năng của Cbiz. Một số netizen cho rằng, yếu tố đầu tiên của anh chàng đó chính là sở hữu khả năng thấu hiểu phụ nữ, hài hước, chân thành, trách nhiệm và ngọt ngào. Mặc dù có ngoại hình bình thường nhưng anh lại khiến những người phụ nữ của mình luôn vui vẻ và chân thành khi ở bên cạnh.

Lý do Ngụy Đại Huân có thể dễ dàng chinh phục được những 'chị đẹp' tài năng, nổi tiếng Cbiz như Tần Lam, Dương Mịch - Ảnh 3
Tần Lam từng thẳng thắn cho biết Ngụy Đại Huân khiến cô rất hạnh phúc, không nhịn được cười trên phim trường - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong các chương trình tạp kỹ tham gia cùng các chị đẹp, Tần Lam từng thẳng thắn cho biết Ngụy Đại Huân khiến cô rất hạnh phúc, không nhịn được cười trên phim trường. Hay khi tham gia chương trình cùng Dương Mịch, khán giả còn có thể thấy được tinh thần bảo vệ phái yếu của Ngụy Đại Huân dành cho Dương Mịch. Chính vì thế có thể thấy rõ anh chàng có sự lịch thiệp, thấu hiểu và biết che chở cho người phụ nữ của mình.

Lý do Ngụy Đại Huân có thể dễ dàng chinh phục được những 'chị đẹp' tài năng, nổi tiếng Cbiz như Tần Lam, Dương Mịch - Ảnh 4
Khi tham gia chương trình cùng Dương Mịch, khán giả còn có thể thấy được tinh thần bảo vệ phái yếu của Ngụy Đại Huân dành cho Dương Mịch - Ảnh: Internet

Không những thế, Ngụy Đại Huân còn sở hữu gia thế khủng khi có gia đình kinh doanh bất động sản ở Cát Lâm, sở hữu 18 công ty lớn nhỏ. Nếu anh chàng không thành công trong nghệ thuật thì có thể thừa kế công việc của gia đình. Có điều kiện kinh tế tốt, gia đình anh còn khá hòa thuận và vui vẻ. Điều này là một điểm cộng tiếp theo hoàn toàn đáng để các sao nữ gật đầu ưng thuận, lựa chọn anh chàng trở thành bạn đời đáng tin cậy.

Lý do Ngụy Đại Huân có thể dễ dàng chinh phục được những 'chị đẹp' tài năng, nổi tiếng Cbiz như Tần Lam, Dương Mịch - Ảnh 5
Ngụy Đại Huân còn sở hữu gia thế khủng và gia đình khá hòa thuận, vui vẻ - Ảnh: Internet

Hoàn cảnh gia đình có điều kiện khủng nên có thể coi Ngụy Đại Huân là một công tử bột, hình thành tính cách và quen với cảm giác cần có một người phụ nữ lớn hơn thúc đẩy, bù trừ cho những phần chưa trưởng thành của mình. Chính vì thế, có thể thấy vì sao đa số những mối quan hệ tin đồn của anh chàng đều là những chị đẹp lớn hơn rất nhiều tuổi.

Hội tụ những điều trên có thể lý giải được lý do Ngụy Đại Huân dễ dàng được những chị đẹp xinh đẹp, tài năng, giàu có của làng giải trí Hoa Ngữ.

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