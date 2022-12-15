Theo một trang báo nổi tiếng xứ Trung cho rằng nếu mối quan hệ này là thật, Tần Lam sẽ có những rủi ro nhất định còn Ngụy Đại Huân lại không chịu nhiều tổn thất.

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao vì 1 bài đăng của blogger trong giới, tuyên bố sẽ có 1 cặp đôi bị "khui" chuyện hẹn hò trong thời gian sắp tới. Điều đáng nói, những dữ kiện blogger đưa ra khiến netizen bàn tán xôn xao. Theo lời úp mở của người này, 2 nhân vật chính đều là diễn viên, 1 người có họ W hay tham gia show giải trí và người còn lại họ Q. Những dữ kiện trên trùng khớp với cặp đôi đình đám Ngụy Đại Huân (Wei Daxun) và Tần Lam (Qin Lan). Đáng nói, tình cũ của Dương Mịch kém Tần Lam tới tận 10 tuổi. Rộ tin Dương Mịch và Ngụy Đại Huân hẹn hò - Ảnh: Internet Nguồn tin cho hay, cặp đôi hơn kém nhau 10 tuổi này nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò được vài tháng nay. Trước đó, cả hai đã cùng tham gia Liên hoan Sân khấu Ô Trấn và còn tới Tam Á để hẹn hò. Được biết, Ngụy Đại Huân và Tần Lam từng hợp tác chung trong bộ phim Tất Cả Về Bác Sĩ Đường. Tuy nhiên, theo một trang báo nổi tiếng xứ Trung cho rằng nếu mối quan hệ này là thật, Tần Lam sẽ có những rủi ro nhất định còn Ngụy Đại Huân lại không chịu nhiều tổn thất.

Thứ nhất, Tần Lam đã có 20 năm dồn tâm huyết cho sự nghiệp. Hơn hết, cô từng có hai mối tình với 2 người nổi tiếng là Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn Lục Xuyên và được xem là tương xứng vì ‘trai tài gái sắc’. Tuy nhiên, có thông tin về lý do tan vỡ của 2 mối tình trên xuất phát từ việc Tần Lam quá tham vọng, không chịu kết hôn sớm. Nếu mối quan hệ này tan vỡ, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là nhà nữ Tần Lam - Ảnh: Internet Được biết, Tần Lam đã hơn 40 tuổi, còn Ngụy Đại Huân kém cô 10 tuổi. Nếu muốn có con thì cặp đôi phải kết hôn sớm. Tuy nhiên, ở độ tuổi của nam diễn viên, khả năng tính đến chuyện kết hôn là điều khó có thể xảy ra. Nếu mối quan hệ này tan vỡ, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là nhà nữ Tần Lam, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đường tình duyên kể cả sự nghiệp đang phát triển rực rỡ của cô.

Thứ hai, Ngụy Đại Huân từng có người bạn gái tin đồn nổi tiếng là Dương Mịch. Đáng nói, Dương Mịch là một trong những người bạn tốt của Tần Lam và cả hai cùng chung hội ‘Chị em Teddy’. Nếu Dương Mịch và Ngụy Đại Huân trước đó thực sự yêu nhau thì Tần Lam sẽ khó xử khi gặp người bạn này. Những trường hợp cạch mặt bạn bè vì yêu đương nhan nhản trong làng giải trí nên Tần Lam phải chấp nhận nguy cơ mất đi người chị em tốt Dương Mịch. Ngụy Đại Huân từng có người bạn gái tin đồn nổi tiếng là Dương Mịch - Ảnh: Internet Dương Mịch và Tần Lam là bạn thân chung hội 'Chị em Teddy' - Ảnh: Internet Từng có tin đồn Ngụy Đại Huân hẹn hò với cả Mã Tô - Ảnh: Internet Thứ ba, có thông tin tiết lộ trước đó nam diễn viên hẹn hò với cả Mã Tô. Tuy nhiên, Mã Tô cũng đã từng gia nhập chung hội ‘Chị em Teddy’ với Dương Mịch và Tần Lam. Một lần nữa, Tần Lam có nguy cơ mất đi người chị em Mã Tô nếu cô thực sự đang qua lại với Ngụy Đại Huân. Như vậy, Ngụy Đại Huân có thêm biệt danh là ‘Bạn trai độc quyền của hội Chị em Teddy’.

Hoàn Châu Cách Cách phần 3 và những chuyện chưa kể: Tần Lam mất vai Tiểu Yến Tử vì mẹ, Châu Kiệt chấp niệm với vai Nhĩ Khang Hoàn Châu Cách Cách phần 3 phát sóng năm 2003 đã thay đổi toàn bộ dàn diễn viên chính ngoại trừ Châu Kiệt vẫn diễn vai Phúc Nhĩ Khang. Do nội dung không hấp dẫn như hai phần trước, cộng thêm việc thay đổi dàn diễn viên khiến phần 3 không thành công như mong đợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-bat-loi-cua-tan-lam-khi-yeu-tinh-cu-tin-on-cua-duong-mich-te-nhat-la-anh-mat-moi-quan-he-voi-hoi-chi-em-teddy-535267.html