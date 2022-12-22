Dương Mịch xinh đẹp, rạng rỡ trong buổi livestream của Estee Lauder, đập tan nhận xét 'lão hóa' trong Định Luật Tình Yêu 80/20

Dương Mịch là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 85, được mệnh danh là ‘nữ hoàng rating’, cô nàng đã thống trị làng giải trí Hoa Ngữ một thời gian dài. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch đóng chính cùng Hứa Khải đã nhận nhiều lời phản hồi tiêu cực. Các khán giả thất vọng về kỹ năng diễn xuất cũng nhưng nhan sắc xuống cấp, lộ nhiều dấu hiệu lão hóa của Dương Mịch ở bất kỳ khung hình nào.

Dương Mịch lộ dấu hiệu lão hóa trong Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Dương Mịch trong buổi livestream của Người đại diện toàn cầu Estee Lauder. Có thể thấy, qua loạt ảnh, Dương Mịch xuất hiện trong bộ đầm trắng cùng với trang điểm đậm, mái tóc dài buông xã khiến cô nàng trông xinh đẹp và sắc xảo hơn so với nhiều lời chê bai trong dự án phim trước đó. Nhiều fan hâm mộ cho rằng cô nàng trông tươi tắn, tinh thần có vẻ đã tốt hơn sau loạt drama vừa qua. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng do trong buổi livestream có dùng filter, công nghệ photoshop nên Dương Mịch mới trông xinh đẹp không tì vết.