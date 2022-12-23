Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh'

Sao quốc tế 23/12/2022 15:49

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh của Dương Mịch trong sự kiện của Bazaar với nhan sắc vừa quyến rũ lại không kém phần thanh lịch.

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85, cô còn được mệnh danh là ‘nữ hoàng rating’ và thống trị làng giải trí Hoa Ngữ trong một thời gian dài. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh của Dương Mịch trong sự kiện của Bazaar. Có thể thấy, trong loạt ảnh, Dương Mịch diện trang phục Haute Couture của thương hiệu Iris van Herpen vừa quyến rũ lại không kém phần thanh lịch. Nhan sắc xinh đẹp của nàng hoa đán được mệnh danh "trường hồng" độc nhất của Cbiz.

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 1Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 2Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 3Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 4Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 5Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 6Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 7

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 8
Loạt ảnh của Dương Mịch trong sự kiện của Bazaar - Ảnh: Internet

Trước đó, Dương Mịch cũng chia sẻ loạt ảnh cho buổi livestream của Estee Lauder. Trong bộ ảnh, nàng tiểu hoa thả dáng khéo khoe vòng eo con kiến hoàn hảo, cùng nhan sắc đỉnh cao trắng mịn, không tì vết. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Dương Mịch chỉ đẹp khi dùng filter hoặc photoshop. Ngay lập tức, một số fan hâm mộ đã tung ảnh fancam cho thấy dù không dùng công nghệ nhưng cô nàng vẫn đẹp rạng ngời và thần thái cuốn hút.

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 9
Trước đó, Dương Mịch cũng chia sẻ loạt ảnh cho buổi livestream của Estee Lauder - Ảnh: Internet

 

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 10
Ảnh fancam cho thấy dù không dùng công nghệ nhưng cô nàng vẫn đẹp rạng ngời và thần thái cuốn hút - Ảnh: Internet

 

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh' - Ảnh 11
Trong Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích của khán giả bởi nhan sắc lộ rõ dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích của khán giả bởi nhan sắc lộ rõ dấu hiệu lão hóa. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Dương Mịch trông như mẹ - con với nam chính Hứa Khải ở những cảnh tình cảm. Tuy nhiên, qua những loạt ảnh trở lại gần đây, Dương Mịch đã đập tan dư luận và nhận về cơn mưa lời khen của netizen vì trông trẻ trung, toát lên khí chất, trong sáng và thuần khiết.  

 

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Có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa Ngữ nhưng Dương Mịch lại có biệt danh "thay bạn thân như thay áo" bởi chẳng bao giờ chơi lâu dài với bất cứ ai với hàng loạt những tình bạn thân thiết bỗng chốc "tan đàn xẻ nghé" trong thời gian ngắn.

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