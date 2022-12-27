Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau

Sao quốc tế 27/12/2022 14:27

Trong dịp cuối năm nay, Dương Mịch đã chiêu đãi khán giả ‘bữa tiệc’ ảnh hoành tráng với 2 hình thái khác nhau.

Suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật, Dương Mịch được khán giả gọi với rất nhiều danh xưng mỹ miều nhưng có lẽ danh hiệu "nữ hoàng rating" là điều khiến cô tự hào nhất. Không chỉ thu hút nhiệt khán giả về lĩnh vực phim ảnh mà còn thu hút trong các loạt ảnh quảng cáo.

Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 1
Dương Mịch được khán giả gọi danh xưng mỹ miều "nữ hoàng rating" - Ảnh: Internet

Trong dịp cuối năm nay, Dương Mịch đã chiêu đãi khán giả ‘bữa tiệc’ ảnh hoành tráng và đầy thần thái. Theo đó, cô nàng vừa tung ra 2 bộ ảnh với 2 hình thái khác nhau để quảng bá thương hiệu quảng cáo. Theo đó, trong bộ ảnh đầu tiên, Dương Mịch xuất hiện trong trang phục kín đáo, ấm áp với tone màu xanh chuối cho buổi livestream Kuaishou. Dù phần trên kín đáo, nhưng phần dưới vẫn khéo khoe đôi chân dài miên man, thẳng tắp của cô nàng.

Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 2Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 3Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 4Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 5Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 6Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 7Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 8Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 9

Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 10
Loạt ảnh Dương Mịch cho buổi livestream Kuaishou - Ảnh: Internet

Tiếp đến, Dương Mịch lại xuất hiện quyến rũ, gợi cảm với 2 tone màu đỏ và đen cho quảng bá thương hiệu của nhãn hàng Victoria's Secret. Với vóc dáng Dương Mịch có phần khiêm tốn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn sở hữu nét đẹp chuẩn mực cùng thân hình thon thả được phụ nữ Châu Á ưa chuộng. Nét gợi cảm của người đẹp U30 toát lên từ sự dịu dàng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho thần thái nữ tính nhưng đầy sang chảnh của mỹ nhân.

Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 11Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 12Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 13Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 14Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 15Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 16Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 17Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 18

Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau - Ảnh 19
Loạt ảnh Dương Mịch quảng bá thương hiệu của nhãn hàng Victoria's Secret - Ảnh: Internet

Được biết, Dương Mịch là tên tuổi được thương hiệu nổi tiếng Victoria's Secret gửi gắm để mang thương hiệu lan toả khắp Châu Á từ năm 2022. Nàng tiểu hoa từng cho biết muốn lan toả hình ảnh quyến rũ theo cách riêng "Tôi muốn biến sự gợi cảm thành biểu hiện tự nhiên trong cuộc sống và nguồn năng lượng tích cực".

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