Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau

Suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật, Dương Mịch được khán giả gọi với rất nhiều danh xưng mỹ miều nhưng có lẽ danh hiệu "nữ hoàng rating" là điều khiến cô tự hào nhất. Không chỉ thu hút nhiệt khán giả về lĩnh vực phim ảnh mà còn thu hút trong các loạt ảnh quảng cáo.

Dương Mịch được khán giả gọi danh xưng mỹ miều "nữ hoàng rating" - Ảnh: Internet

Trong dịp cuối năm nay, Dương Mịch đã chiêu đãi khán giả ‘bữa tiệc’ ảnh hoành tráng và đầy thần thái. Theo đó, cô nàng vừa tung ra 2 bộ ảnh với 2 hình thái khác nhau để quảng bá thương hiệu quảng cáo. Theo đó, trong bộ ảnh đầu tiên, Dương Mịch xuất hiện trong trang phục kín đáo, ấm áp với tone màu xanh chuối cho buổi livestream Kuaishou. Dù phần trên kín đáo, nhưng phần dưới vẫn khéo khoe đôi chân dài miên man, thẳng tắp của cô nàng.