Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau

Trong dịp cuối năm nay, Dương Mịch đã chiêu đãi khán giả ‘bữa tiệc’ ảnh hoành tráng với 2 hình thái khác nhau.
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Suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật, Dương Mịch được khán giả gọi với rất nhiều danh xưng mỹ miều nhưng có lẽ danh hiệu "nữ hoàng rating" là điều khiến cô tự hào nhất. Không chỉ thu hút nhiệt khán giả về lĩnh vực phim ảnh mà còn thu hút trong các loạt ảnh quảng cáo.
Trong dịp cuối năm nay, Dương Mịch đã chiêu đãi khán giả ‘bữa tiệc’ ảnh hoành tráng và đầy thần thái. Theo đó, cô nàng vừa tung ra 2 bộ ảnh với 2 hình thái khác nhau để quảng bá thương hiệu quảng cáo. Theo đó, trong bộ ảnh đầu tiên, Dương Mịch xuất hiện trong trang phục kín đáo, ấm áp với tone màu xanh chuối cho buổi livestream Kuaishou. Dù phần trên kín đáo, nhưng phần dưới vẫn khéo khoe đôi chân dài miên man, thẳng tắp của cô nàng.
Tiếp đến, Dương Mịch lại xuất hiện quyến rũ, gợi cảm với 2 tone màu đỏ và đen cho quảng bá thương hiệu của nhãn hàng Victoria's Secret. Với vóc dáng Dương Mịch có phần khiêm tốn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn sở hữu nét đẹp chuẩn mực cùng thân hình thon thả được phụ nữ Châu Á ưa chuộng. Nét gợi cảm của người đẹp U30 toát lên từ sự dịu dàng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho thần thái nữ tính nhưng đầy sang chảnh của mỹ nhân.
Được biết, Dương Mịch là tên tuổi được thương hiệu nổi tiếng Victoria's Secret gửi gắm để mang thương hiệu lan toả khắp Châu Á từ năm 2022. Nàng tiểu hoa từng cho biết muốn lan toả hình ảnh quyến rũ theo cách riêng "Tôi muốn biến sự gợi cảm thành biểu hiện tự nhiên trong cuộc sống và nguồn năng lượng tích cực".