Xuất thân nghèo khó, Thành Long vẫn có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng thế giới nhờ điều này

Thành Long sinh năm 1954 tại Hong Kong. Cha mẹ cậu bé không thể trả tiền cho bác sĩ đã đỡ đẻ và phải vay tiền từ bạn bè của họ. Khi còn là một cậu bé, Chan đã thức dậy sớm để luyện tập kung fu với cha của mình. Chẳng bao lâu sau cha anh nhận được một công việc ở Úc. Thành Long ở lại Hồng Kông và anh học tại Trường Opera Bắc Kinh tại Học viện Sân khấu Trung Quốc. Trong thập kỷ sau đó, anh hiếm khi gặp lại cha mẹ mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thành Long nói rằng anh ấy nhập học năm 6 tuổi và thức dậy hàng ngày lúc 5 giờ sáng. Sau đó anh ấy tập chạy trên tay cầm 2 cốc nước và tập chạy cho đến khi không làm đổ một giọt nào. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các giáo viên sẽ phạt anh. Sau đó anh phải thực hiện động tác trồng cây chuối trong 1 giờ và luyện tập võ thuật. Các giáo viên đã khiến anh vào thế khó và giữ nguyên tư thế đó trong 20 phút.

Năm 17 tuổi, Thành Long bỏ học và phải tìm một công việc, điều này tỏ ra khó khăn vì anh chưa bao giờ được dạy đọc và viết. Vì vậy, lao động chân tay hoặc công việc của một diễn viên đóng thế là tất cả những gì dành cho diễn viên tương lai. Thành Long rất thích thể thao, tháo vát và không sợ hãi. Anh ấy trở nên rất có năng khiếu, nhưng vào thời điểm đó ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông bắt đầu xuống dốc.

Anh ấy làm việc ở một công trường xây dựng và trong một nhà hàng, nhưng anh ấy không cảm thấy hạnh phúc. Năm 1976, Thành Long nhận được một bức điện từ Willie Chan - người quản lý của anh, người muốn Thành Long đóng vai chính trong "Tân Tinh võ môn". Chính thời điểm này, cuộc đời của nam diễn viên đã thay đổi chóng mặt. Thành Long tiếp tục tự mình thực hiện những pha nguy hiểm chết người. Trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy đã nói về việc đóng thế khó nhất của mình trong bộ phim "Dự án A" mất 7 ngày để hoàn thành. Nam diễn viên rơi từ tháp đồng hồ xuống khiến anh đau đớn suốt 2 năm.

Thành Long đã thành công vang dội ở châu Á, nhưng việc được công nhận ở Mỹ lại khó khăn hơn một chút. Phải đến khi bộ phim "Đại náo phố Bronx - 1995" thành công vang dội, Thành Long mới được coi là một ngôi sao. Sau đó, nam diễn viên đóng vai chính trong một số bộ phim bom tấn khác, bao gồm: "Giờ cao điểm", "Buổi trưa Thượng Hải" và "Siêu nhí Karate". Năm 2016, Thành Long được trao giải Oscar danh dự vì những đóng góp đặc biệt của anh cho điện ảnh. Sau đó Thành Long nói: “Đứng trên sân khấu này là một giấc mơ. Sau 56 năm trong lĩnh vực điện ảnh, đóng vai chính trong hơn 200 bộ phim, cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật”.

Ngày 13/11/2016, Thành Long nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được vinh dự này. Theo Sohu, ngôi sao sinh năm 1954 đã thực hiện hơn 200 bộ phim, gặp vô số tai nạn nguy hiểm trên phim trường.

Hiện tại, gần chạm ngưỡng 70 tuổi, Thành Long vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông đóng phim, dự sự kiện thương mại, đầu tư sản xuất phim, tham gia giảng dạy diễn xuất và hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, Thành Long khá tích cực hợp tác với các tổ chức từ thiện. Anh ấy rất nghiêm túc với vai trò là Đại sứ UNICEF và làm việc không mệt mỏi trong thời gian rảnh rỗi vì quyền lợi của trẻ em, người nghèo và người già.