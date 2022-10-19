Thành Long 'bội thu' nhờ căn nhà cổ bỏ quên hơn 30 năm

Căn nhà cổ mà Thành Long "tiện tay" mua từ năm 1990 hiện tại đã tăng giá hàng chục lần so với giá trị ban đầu của nó.

Trang Sinchew đưa tin, vào năm 1990, khi quay phim tại Bắc Kinh, Thành Long đã được ê-kíp sắp xếp cho ở tại một khách sạn gần trường quay. Tuy nhiên, chất lượng của nơi này khá tệ, nam diễn viên không thể chịu đựng được. Vì vậy, ông đã nảy sinh ra suy nghĩ mua luôn một căn nhà tại đây. Thành Long mua nhà tại Bắc Kinh để tiện quay phim - Ảnh: Internet "Vì nghĩ còn ở Bắc Kinh hơn nửa năm nữa nên tôi quyết định mua một căn hộ để ở. Sau khi được đơn vị trung gian giới thiệu, tôi lập tức mê một dãy nhà cổ sân vườn, một gian 500.000 NDT, tám gian là 4 triệu NDT." - Thành Long chia sẻ.

Tuy nhiên, Thành Long không thể tưởng tượng được căn nhà cổ này lại ở trong trạng thái không hơn khách sạn trước đó là bao. Căn nhà không có lò sưởi cũng như điều hòa nên trong ngoài gì cũng lạnh, nhà vệ sinh thì nằm ở ngoài, nếu cần dùng đến phải băng qua sân. Căn nhà cổ của Thành Long tăng hàng chục lần giá trị sau hơn 30 năm - Ảnh: Internet Sau khi quá trình quay phim hoàn tất, Thành Long bay trở về nhà ở Hong Kong. Nam tài tử cũng không có định bán căn nhà cổ kia đi mà để lại như một chỗ trú chân cho những lần đến Bắc Kinh sau. Điều khiến ông không ngờ là căn nhà tồi tàn là vậy nhưng qua hơn 30 năm, giờ đây nó đã có giá trị cao hơn hàng chục lần.

Theo Chinapress, Thành Long hiện nắm trong tay khối tài sản hơn 460 triệu USD (hơn 11 nghìn tỷ đồng) nhờ việc tích lũy sau hàng chục năm làm nghệ thuật và kinh doanh. Số bất động sản của nam tài tử trải dài từ trong ra ngoài nước, mới đây ông còn tậu một căn chung cư dát vàng đắt đỏ. Ngô Trác Lâm xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí tại Canada - Ảnh: Internet Sở hữu gia tài kếch xù, Thành Long vẫn bị đánh giá là một người cha thất bại vì con trai tù tội còn con gái bị bỏ rơi. Gần đây, trong khi con gái Ngô Trác Lâm phải xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí tại Canada thì ông lại giao lưu vui vẻ cùng trẻ em tại một sự kiện công khai. Cũng vì vậy mà nam tài tử đã bị chỉ trích là "đạo đức giả" hay "giả nhân giả nghĩa".

Bạn đời phủ nhận chuyện con gái Thành Long sống khổ cực, lang bạt như người vô gia cư Bạn đời của Ngô Trác Lâm mới đây đã lên tiếng làm rõ thông tin cô và con gái của Thành Long sống lang bạt tại Canada.

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