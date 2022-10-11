Thành Long bị mắng là 'đạo đức giả' khi để con gái sống khổ cực, nhận thức ăn cứu trợ

Cũng tại sự kiện này, Thành Long đã giao lưu và trả lời các câu hỏi từ những khán giả nhí. Tuy vậy, hành động thân thiện này của tài tử nổi tiếng đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Thành Long đã xuất hiện tại một sự kiện công khai, nam diễn viên chia sẻ về những chấn thương mà anh gặp phải trong suốt hàng chục năm đóng phim. Để khuấy động bầu không khí, ông còn thể hiện nhiều động tác võ đẹp mắt.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, sự vui vẻ và gần gũi mà Thành Long thể hiện cho các khán giả nhí tại sự kiện này hoàn toàn trái ngược với cách mà ông đối xử với đứa con gái bị bỏ rơi. Nhiều ý kiến cho rằng, Thành Long là một người "đạo đức giả", "giả nhân giả nghĩa" khi để mặc Ngô Trác Lâm phải xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ trong khi sống cuộc đời giàu sang, sung túc. Đồng thời cũng có không ít người chê cười khi nam diễn viên lúc nào cũng tỏ ra là người có phong thái nhưng con trai thì tù tội còn con gái thì bị chối bỏ.

Ngô Trác Lâm xếp hàng nhận thức ăn miễn phí tại Canada - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, Ngô Trác Lâm bị bắt gặp đang đứng xếp hàng nhận thức ăn miễn phí tại Canada. Theo nguồn tin, con rơi Thành Long hiện làm việc cho một nhà hàng tại khu Chinatown.

Vì không có trình độ hay bằng cấp nên Ngô Trác Lâm chỉ có thể kiếm sống bằng các công việc tay chân, đa phần xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí thay vì nấu nướng tại nhà. Nhiều lần, Ngô Trác Lâm và bạn đời còn bị bắt gặp sống lang thang, ngủ gầm cầu vì không có tiền thuê trọ.

Trước những chỉ trích vì thái độ thờ ơ, nhẫn tâm dành cho con gái, Thành Long vẫn giữ im lặng. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà nam tài tử bị công chúng chỉ trích vì vấn đề con cái.

Ngô Trác Lâm là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long. Tuy nhiên, khi biết tin Ngô Ỷ Lợi mang bầu, Thành Long cho rằng nàng hậu đang cố ý cho mình vào tròng nên nhất quyết dứt áo ra đi. Quãng thời gian này, Ngô Ỷ Lợi vô cùng khó khăn khi vừa không có thu nhập lại phải làm mẹ đơn thân của một cô gái có cá tính vô cùng mạnh là Ngô Trác Lâm.