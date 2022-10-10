Con gái Thành Long khánh kiệt, xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí

Sao quốc tế 10/10/2022 09:35

Con gái của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi mới đây bị bắt gặp xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí tại Canada, minh chứng cho việc cuộc sống của cô gần đây rất khó khăn.

Mạng xã hội xứ Trung gần đây lan truyền một hình ảnh Ngô Trác Lâm đang đứng vào hàng đợi tại một điểm phát đồ ăn miễn phí tại Toronto, Canada. Trong ảnh, con gái Thành Long cao gầy và cắt tóc ngắn, diện trang phục khá xuề xòa.

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Ngô Trác Lâm nhận đồ ăn miễn phí tại Canada - Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin, Ngô Trác Lâm hiện làm việc cho một nhà hàng tại khu Chinatown. Vì không có trình độ hay bằng cấp nên cô chỉ có thể kiếm sống bằng các công việc tay chân, đa phần xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí thay vì nấu nướng tại nhà.

Cuộc sống khó khăn của Ngô Trác Lâm trái ngược với đời sống xa xỉ, sung túc của cha ruột - Thành Long, gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người chỉ trích nam diễn viên là nhẫn tâm, không ít ý kiến cho rằng đây là hậu quả do sai lầm mà Ngô Ỷ Lợi gây ra trong quá khứ.

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Vào năm 2018, Ngô Trác Lâm và bạn đời lần đầu sang Canada. Khi bước vào một siêu thị, cô đã nói với nhân viên tại đây: "Tôi là con gái Thành Long, tôi sống ở gầm cầu và cần giúp đỡ". Tuy nhiên, cả hai đã bị từ chối giúp đỡ.

Sau đó, Ngô Trác Lâm và bạn đời của mình quay về Hong Kong sống cùng mẹ đẻ nhưng mối quan hệ của 3 người không được hòa thuận. Ngô Trác Lâm nhiều lần tố con cáo con dâu là kẻ lười biếng, ăn bám vào con gái của bà, trộm cắp vặt,...

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Một thời gian sau, Ngô Trác Lâm và bạn đời chuyển ra thuê trọ nhưng sống cuộc đời tạm bợ. Cuối năm 2021, hai người lặng lẽ trở lại Canada, Ngô Trác Lâm không gọi về cho mẹ lần nào nhưng con dâu thỉnh thoảng gọi về và nói chuyện rất tục tĩu.

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Ngô Trác Lâm là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long. Tuy nhiên, khi biết tin Ngô Ỷ Lợi mang bầu, Thành Long cho rằng nàng hậu đang cố ý cho mình vào tròng nên nhất quyết dứt áo ra đi. Quãng thời gian này, Ngô Ỷ Lợi vô cùng khó khăn khi vừa không có thu nhập lại phải làm mẹ đơn thân của một cô gái có cá tính vô cùng mạnh là Ngô Trác Lâm.

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