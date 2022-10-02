Quá khứ lần đầu được tiết lộ của Thành Long sau khi trở thành ngôi sao võ thuật

Thông qua cuốn tự truyện "Never Grow Up", khán giả có thể biết được về những trải nghiệm đã biến Thành Long thành võ sư nổi tiếng bậc nhất thế giới như ngày nay.

Thành Long nổi tiếng là một trong những ngôi sao võ thuật lớn nhất mọi thời đại. Những tố chất đó được khai thác triệt để và đưa lên điện ảnh. Những pha hành động nguy hiểm trong phim và những màn chiến đấu đầy hài hước đã chứng tỏ kỹ năng chiến đấu thực sự của Thành Long. Thành Long là người luyện nhiều loại võ thuật khác nhau. Do đó, cuốn tự truyện có tên "Never Grow Up" của Thành Long đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết về những trải nghiệm cụ thể đã biến anh thành võ sư nổi tiếng bậc nhất thế giới như ngày nay.

Trong cuốn tự truyện nổi tiếng này, Thành Long đã chia sẻ rằng, khi còn nhỏ, anh đã đăng ký vào một trường nội trú có tên là Học viện Hí kịch Trung Quốc, nơi anh trở thành học trò của võ sư Yu Jim Yuen. Chương trình giảng dạy tập trung vào ca hát, khiêu vũ và võ thuật, thay vì văn học, toán học, lịch sử và luyện chữ. Thành Long đã thuyết phục cha mình ký hợp đồng để anh ở đó trong 10 năm. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, anh không nhận ra việc vào trường sẽ "kết thúc" tuổi thơ của mình do quá trình rèn luyện liên tục mà anh buộc phải chịu đựng trong suốt thập kỷ tiếp theo.

Để biến các học trò của mình thành những võ sư tài năng, thầy Yu đã bắt Thành Long phải trải qua các bài tập mệt mỏi kéo dài gần như cả ngày và chỉ được ngủ sáu tiếng mỗi đêm. Trong mười năm, nam diễn viên "Túy quyền" và các bạn học của mình đã tuân theo một chế độ luyện tập nghiêm ngặt đặt trong cường độ cao. Sau khi bước chân vào làng giải trí, tên tuổi của Thành Long vẫn khó ai có thể vượt qua. Điều này đem lại nguồn thu nhập khủng từ thù lao đóng phim và một số hoạt động nghệ thuật khác cho ông. Bên cạnh nguồn thu nhập từ nghệ thuật, Thành Long cũng là một ông trùm bất động sản khi sở hữu nhiều căn hộ, biệt thự sang trọng trên khắp thế giới và mỗi năm đều sinh lời cho nam tài tử hàng triệu USD. Cụ thể, loạt dinh thự sang trọng ở Hong Kong, căn biệt thự ở Beverly Hills - mảnh đất vàng tụ hội của các ngôi sao Hollywood hay bảo tàng mang tên mình ở Thượng Hải cùng khách sạn Emperor Entertainment ở Macao.

Nổi tiếng trăng hoa, Thành Long vẫn dành cho vợ quyền lợi đặc biệt này dù bản thân chịu thiệt đủ đường Việc Thành Long để bà xã Lâm Phụng Kiều đứng tên tất cả tài sản khiến nhiều người bất ngờ vì tài tử võ thuật trước nay nổi tiếng đa nghi, kể cả với những người thân của mình.

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