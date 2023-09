Quá khứ lần đầu được tiết lộ của Thành Long sau khi trở thành ngôi sao võ thuật

Thành Long nổi tiếng là một trong những ngôi sao võ thuật lớn nhất mọi thời đại. Những tố chất đó được khai thác triệt để và đưa lên điện ảnh. Những pha hành động nguy hiểm trong phim và những màn chiến đấu đầy hài hước đã chứng tỏ kỹ năng chiến đấu thực sự của Thành Long. Thành Long là người luyện nhiều loại võ thuật khác nhau.

Do đó, cuốn tự truyện có tên "Never Grow Up" của Thành Long đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết về những trải nghiệm cụ thể đã biến anh thành võ sư nổi tiếng bậc nhất thế giới như ngày nay.