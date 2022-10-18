Bạn đời phủ nhận chuyện con gái Thành Long sống khổ cực, lang bạt như người vô gia cư

Sao quốc tế 18/10/2022 17:30

Bạn đời của Ngô Trác Lâm mới đây đã lên tiếng làm rõ thông tin cô và con gái của Thành Long sống lang bạt tại Canada.

Trang 163 đưa tin, vào tối ngày 17/10 vừa qua, Andi - bạn đời của Ngô Trác Lâm - vừa qua đã đăng tải lên video một đoạn video được quay tại nhà riêng của hai người và cho biết cặp đôi không hề sống lang bạt trên đường phố như thông tin gần đây. Andi khẳng định hiện tại cô và Ngô Trác Lâm đang sống ổn định, hạnh phúc và còn nuôi một chú chó để làm bạn, mong mọi người đừng lo lắng.

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Andi phủ nhận việc cô và Ngô Trác Lâm sống lang bạt trên phố - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, với những câu hỏi xoay quanh chuyện Ngô Trác Lâm nhận thức ăn miễn phí hay tình hình công việc của hai người thì Andi từ chối trả lời. Bên cạnh đó, xuyên suốt video này, con gái Thành Long không hề xuất hiện.

Cách đây khoảng một tuần, MXH lan truyền hình ảnh Ngô Trác Lâm đang đứng trong hàng đợi tại một điểm phát đồ ăn miễn phí tại Toronto, Canada. Theo nhiều nguồn tin, Ngô Trác Lâm hiện làm việc cho một nhà hàng tại khu Chinatown. Vì không có trình độ hay bằng cấp nên cô chỉ có thể kiếm sống bằng các công việc tay chân, đa phần xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí thay vì nấu nướng tại nhà.

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Ngô Trác Lâm nhận đồ ăn miễn phí tại Canada - Ảnh: Internet

Trái với cuộc sống thiếu thốn của Ngô Trác Lâm tại Canada lại trái ngược hoàn toàn với sự sung túc của Phùng Tổ Danh - con trai Thành Long. Dù từng vào tù vì dùng chất cấm, anh vẫn là niềm tự hào của cha. Gần đây nam diễn viên còn chia sẻ ảnh đi chơi cùng bạn bè tại Singapore. Với những câu hỏi về tình trạng hiện tại của Ngô Trác Lâm, anh không trả lời.

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Phòng Tổ Danh đi chơi cùng bạn bè tại Singapore - Ảnh: Internet

Về phần Thành Long, gần đây ông tham dự một sự kiện dành cho trẻ em và giao lưu rất thân thiện, gần gũi với các bé. Cũng vì vậy mà nam tài tử đã bị chỉ trích là "đạo đức giả", "giả nhân giả nghĩa" khi để mặc Ngô Trác Lâm phải chịu khổ tại nơi xứ người. Đồng thời cũng có không ít người chê cười khi ông lúc nào cũng tỏ ra là người có phong thái nhưng con trai thì tù tội còn con gái thì bị chối bỏ.

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Ngô Trác Lâm là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long. Tuy nhiên, khi biết tin Ngô Ỷ Lợi mang bầu, Thành Long cho rằng nàng hậu đang cố ý cho mình vào tròng nên nhất quyết dứt áo ra đi. Quãng thời gian này, Ngô Ỷ Lợi vô cùng khó khăn khi vừa không có thu nhập lại phải làm mẹ đơn thân của một cô gái có cá tính vô cùng mạnh là Ngô Trác Lâm.

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