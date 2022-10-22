Choáng ngợp với tài sản "khủng" của Thành Long sau 52 năm làm nghề

Ở tuổi 68, Thành Long sở hữu tài sản 'khủng" với hàng chục căn hộ, biệt thự hạng sang rải rác khắp nơi trên thế giới khiến dân tình choáng ngợp.

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại Hollywood với một số thương hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải... Ngôi sao võ thuật Thành Long Ngày 13/11/2016, Thành Long nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được vinh dự này.

Thành Long vinh dự nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar Sau 52 năm làm nghề, Thành Long sở hữu khối tài sản hơn 460 triệu USD. Ông hiện là một trong những ngôi sao giải trí giàu có nhất Trung Quốc. Ngoài gặt hái được thành công từ lĩnh vực điện ảnh Thành Long là một nhà đầu tư khá nhanh nhạy trong lĩnh vực bất động sản. Thành Long hốt bạc nhờ đầu tư bất động sản. 8 gian nhà cổ mà nam diễn viên mua từ những năm 1990, hiện tăng giá gấp vài chục lần so với giá trị ban đầu.

Ngôi sao võ thuật Thành Long chi mạnh tay mua thêm bất động sản. Thành Long hốt bạc nhờ nhà cổ ở Bắc Kinh tăng vọt giá. Danh sách tài sản của ông bao gồm nhiều căn hộ, biệt thự sang trọng tại Mỹ, Úc, Đại lục, Hong Kong… Ngoài ra, ông còn sở hữu một bảo tàng lớn mang tên mình tại Thượng Hải, với chi phí xây dựng là 6,45 triệu USD. Bảo tàng nghệ thuật Thành Long Biệt thự tại Bắc Kinh Biệt thự tại Mỹ Một góc biệt thự trong khu vực Hollywood của Thành Long. Khối tài sản khổng lồ cho phép Thành Long được tung hoành với những sở thích cá nhân của mình. Ông sở hữu khoảng 30 chiếc xe thể thao đắt tiền, hai rạp chiếu phim, những bức họa vô giá của các nghệ sĩ Trung Quốc cổ, và rất nhiều món đồ cổ giá trị khác. Thành Long từng thừa nhận, ông sở hữu nhiều đồ cổ quý giá tới mức có thể lấp đầy cả 8 căn phòng. Mô hình nhà cổ giá 14 tỷ đồng của Thành Long Ông cũng có sở thích sưu tập siêu xe đắt tiền Thành Long có chuyên cơ riêng để phục vụ việc đi lại. Cuối tháng 8, Thành Long chi 6 triệu USD để tậu căn hộ cao cấp ở Hàng Châu, Trung Quốc. Bất động sản có tầm nhìn hướng ra sông Tiền Đường, với nội thất dát vàng 18K, sử dụng 36 loại đá cao cấp. Căn hộ thông tầng của Thành Long có nội thất là hàng nhập khẩu, thiết kế theo phong cách châu Âu với tiện ích được tích hợp phần mềm quản lý thông minh. Cơ ngơi được sao võ thuật mua tặng bản thân nhân sinh nhật tuổi 68. Bên trong căn hộ cao cấp 6 triệu USD ở Hàng Châu của sao võ thuật Tuy giàu có nhưng Thành Long cũng là người hết sức hào sảng, đặc biệt là với những hoạt động thiện nguyện. Ông từng quyên góp nhiều món đồ cổ trong các buổi đấu giá từ thiện, thậm chí ông còn tặng cả căn nhà cổ của mình cho Chính phủ Singapore. Thành Long từng được mệnh danh là "ông vua từ thiện" Gần chạm ngưỡng 70 tuổi, Thành Long vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông đóng phim, dự sự kiện thương mại, đầu tư sản xuất phim, tham gia giảng dạy diễn xuất và hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

Thành Long 'bội thu' nhờ căn nhà cổ bỏ quên hơn 30 năm Căn nhà cổ mà Thành Long "tiện tay" mua từ năm 1990 hiện tại đã tăng giá hàng chục lần so với giá trị ban đầu của nó.

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