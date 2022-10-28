Ngôi sao võ thuật từng dám 'ức hiếp' Thành Long, bị đồn có thai với Phạm Băng Băng là ai mà được nhiều fan yêu mến đến vậy

Sao quốc tế 28/10/2022 16:37

Thành Long là một nam diễn viên huyền thoại tại Cbiz nhưng anh cũng bị nhân vật này ''ức hiếp'', điều đó khiến cho khán giả vô cùng tò mò về thân thế của người này.

Người đó không phải ai khác, chính là Hồng Kim Bảo. Ông sinh năm 1952 trong gia đình truyền thống võ học. Năm 9 tuổi, Hồng Kim Bảo theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên. Ông là đại sư huynh của Thành Long.

Ngôi sao võ thuật từng dám 'ức hiếp' Thành Long, bị đồn có thai với Phạm Băng Băng là ai mà được nhiều fan yêu mến đến vậy - Ảnh 1
Hồng Kim Bảo - Ảnh: Internet 

Ngay từ thuở nhỏ, Hồng Kim Bảo đã có cơ hội tỉ thí với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Nhờ vậy, mà ông nhanh chóng lọt vào tầm mắt xanh của các nhà làm phim võ thuật khi đó. Dù cho không sở hữu gương mặt điện ảnh hay vóc dáng như huyền thoại Lý Tiểu Long, nhưng thần thái lẫn kỹ thuật của Hồng Kim Bảo được nhiều người đánh giá cao và những bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên này luôn gây được tiếng vang lớn tại Cbiz. 

Ức hiếp và cứu Thành Long 

Thành Long và Hồng Kim Bảo học chung trường kịch tại Hong Kong suốt 10 năm. Thành Long kể từ nhỏ anh thường bị đàn anh bắt nạt nhưng không thể phản khán vì không phải là đối thủ của Hồng Kim Bảo. Mỗi bữa cơm, Thành Long phải đợi Hồng Kim Bảo chọn hết thức ăn ngon, sau đó mới được lấy phần cơm còn lại. “Mỗi lần bị anh ấy ức hiếp, tôi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, không dám đáp trả” - ngôi sao Tuý quyền chia sẻ.

Ngôi sao võ thuật từng dám 'ức hiếp' Thành Long, bị đồn có thai với Phạm Băng Băng là ai mà được nhiều fan yêu mến đến vậy - Ảnh 2
Hồng Kim Bảo thường xuyên bắt nạt Thành Long - Ảnh: Báo VTC News 

Hồng Kim Bảo cũng thừa nhận chuyện bắt nạt Thành Long nhưng khẳng định: "Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, bên nhau từ những trận ẩu đả. Vì vậy, tình cảm rất tốt".

Ngoài ra sức ảnh hưởng của nam diễn viên này là rất lớn thậm chí là đã vuọt qua cả Thành Long - người từng dành danh hiệu oscar danh giá trong sự nghiệp. Dẫu vậy, tại Cbiz tiếng nói của sao nam này vẫn tỏ ra vượt trội hơn so với đàn em của mình. Bằng chứng là ông là nghệ sĩ duy nhất ở Hong Kong có tiếng nói ngang hàng với ông trùm Hướng Hoa Cường, người từng rất nhiều lần công khai chê bai Châu Tinh Trì, Thành Long, thậm chí cả Châu Nhuận Phát, nhưng luôn giữ sự kiêng nể đối với Hồng Kim Bảo.

Tin đồn có con chung với Phạm Băng Băng

Sự nghiệp vang danh nhưng Hồng Kim Bảo lại vướng phải rất nhiều bê bối trong đời tư. Nam diễn viên bị đánh giá là đào hoa khi thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay với các mỹ nhân hàng đầu xứ Trung và đường nhiên nổi tiếng nhất chính là Phạm Băng Băng. 

Ngôi sao võ thuật từng dám 'ức hiếp' Thành Long, bị đồn có thai với Phạm Băng Băng là ai mà được nhiều fan yêu mến đến vậy - Ảnh 3
Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo - Ảnh: Báo VTC News  

Thậm chí nhiều người còn đổi thổi Phạm Băng Băng còn đã có con với Hồng Kim Bảo nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn khi chưa có chứng cứ nào cho việc này. 

Tuổi xế chiều của những siêu sao võ thuật đình đám nhất Cbiz: Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt đối mặt với nhiều căn bệnh khác nhau

Tuổi xế chiều của những siêu sao võ thuật đình đám nhất Cbiz: Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt đối mặt với nhiều căn bệnh khác nhau

Ở tuổi xế chiều, những siêu sao võ thuật đình đám nhất màn ảnh đất nước tỷ dân đều có những ngã rẽ riêng. Lý Liên Kiệt chọn con đường thiền định trong khi Hồng Kim Bảo đối diện với nhiều căn bệnh quái ác.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Kim Bảo Thành Long Phạm Băng Băng sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tuổi xế chiều của những siêu sao võ thuật đình đám nhất Cbiz: Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt đối mặt với nhiều căn bệnh khác nhau

Tuổi xế chiều của những siêu sao võ thuật đình đám nhất Cbiz: Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt đối mặt với nhiều căn bệnh khác nhau

TOP sao Hoa ngữ từng rơi vào cảnh thất nghiệp khiến netizen bất ngờ nhất: Thảm nhất là Ngô Cẩn Ngôn

TOP sao Hoa ngữ từng rơi vào cảnh thất nghiệp khiến netizen bất ngờ nhất: Thảm nhất là Ngô Cẩn Ngôn

BXH 10 ngôi sao Hoa Ngữ được tìm kiếm nhiều nhất 2022: Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Lưu Diệc Phi có phim hot trong năm vẫn không vượt mặt được người này?

BXH 10 ngôi sao Hoa Ngữ được tìm kiếm nhiều nhất 2022: Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Lưu Diệc Phi có phim hot trong năm vẫn không vượt mặt được người này?

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu

Muôn kiểu số phận của các sao Hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người có hạnh phúc viên mãn, người coi vợ như là thần hộ mệnh

Muôn kiểu số phận của các sao Hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người có hạnh phúc viên mãn, người coi vợ như là thần hộ mệnh

Tổng hợp những thói quen kỳ lạ của các sao Hoa ngữ: Cổ Lực Na Trát gây sốc khi rất thích ăn bã trà

Tổng hợp những thói quen kỳ lạ của các sao Hoa ngữ: Cổ Lực Na Trát gây sốc khi rất thích ăn bã trà

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI