Ngôi sao võ thuật từng dám 'ức hiếp' Thành Long, bị đồn có thai với Phạm Băng Băng là ai mà được nhiều fan yêu mến đến vậy

Ngay từ thuở nhỏ, Hồng Kim Bảo đã có cơ hội tỉ thí với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Nhờ vậy, mà ông nhanh chóng lọt vào tầm mắt xanh của các nhà làm phim võ thuật khi đó. Dù cho không sở hữu gương mặt điện ảnh hay vóc dáng như huyền thoại Lý Tiểu Long, nhưng thần thái lẫn kỹ thuật của Hồng Kim Bảo được nhiều người đánh giá cao và những bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên này luôn gây được tiếng vang lớn tại Cbiz.

Người đó không phải ai khác, chính là Hồng Kim Bảo . Ông sinh năm 1952 trong gia đình truyền thống võ học. Năm 9 tuổi, Hồng Kim Bảo theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên. Ông là đại sư huynh của Thành Long .

Thành Long và Hồng Kim Bảo học chung trường kịch tại Hong Kong suốt 10 năm. Thành Long kể từ nhỏ anh thường bị đàn anh bắt nạt nhưng không thể phản khán vì không phải là đối thủ của Hồng Kim Bảo. Mỗi bữa cơm, Thành Long phải đợi Hồng Kim Bảo chọn hết thức ăn ngon, sau đó mới được lấy phần cơm còn lại. “Mỗi lần bị anh ấy ức hiếp, tôi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, không dám đáp trả” - ngôi sao Tuý quyền chia sẻ.

Hồng Kim Bảo thường xuyên bắt nạt Thành Long - Ảnh: Báo VTC News

Hồng Kim Bảo cũng thừa nhận chuyện bắt nạt Thành Long nhưng khẳng định: "Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, bên nhau từ những trận ẩu đả. Vì vậy, tình cảm rất tốt".

Ngoài ra sức ảnh hưởng của nam diễn viên này là rất lớn thậm chí là đã vuọt qua cả Thành Long - người từng dành danh hiệu oscar danh giá trong sự nghiệp. Dẫu vậy, tại Cbiz tiếng nói của sao nam này vẫn tỏ ra vượt trội hơn so với đàn em của mình. Bằng chứng là ông là nghệ sĩ duy nhất ở Hong Kong có tiếng nói ngang hàng với ông trùm Hướng Hoa Cường, người từng rất nhiều lần công khai chê bai Châu Tinh Trì, Thành Long, thậm chí cả Châu Nhuận Phát, nhưng luôn giữ sự kiêng nể đối với Hồng Kim Bảo.

Tin đồn có con chung với Phạm Băng Băng

Sự nghiệp vang danh nhưng Hồng Kim Bảo lại vướng phải rất nhiều bê bối trong đời tư. Nam diễn viên bị đánh giá là đào hoa khi thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay với các mỹ nhân hàng đầu xứ Trung và đường nhiên nổi tiếng nhất chính là Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo - Ảnh: Báo VTC News

Thậm chí nhiều người còn đổi thổi Phạm Băng Băng còn đã có con với Hồng Kim Bảo nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn khi chưa có chứng cứ nào cho việc này.