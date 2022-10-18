Tổng hợp những thói quen kỳ lạ của các sao Hoa ngữ: Cổ Lực Na Trát gây sốc khi rất thích ăn bã trà

Sao quốc tế 18/10/2022 17:07

Đường đường là những ngôi sao hàng đầu Cbiz nhưng lại có những thói quen vô cùng kỳ lạ khiến netizen chỉ biết phì cười.

Những ngày gần đây, mình thấy trên các diễn đàn mạng xứ Trung đang lan truyền một bài viết về sở thích không giống ai của cô nàng Lý Nhất Đồng thuở nhỏ, thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận khi cô chia sẻ rằng bản thân từng rất thích ăn mảng bong tường. Tuy nhiên, đó vẫn chưa là thói quen kỳ lạ nhất tồn tại trong làng giải trí Cbiz. 

Tiêu Chiến mắc chứng "OCD"

Có lẽ fan hâm mộ đều biết Tiêu Chiến từng là nhà thiết kế trước khi anh ấy trở thành ngôi sao, và với những năm gắn bó với nghề cũ ấy nên nam minh tinh vẫn giữ thói quen liên quan với việc thiết kế, đồ họa đến mức khiến anh chàng mắc chứng OCD - rối loạn ám ảnh cưỡng chế. 

Tổng hợp những thói quen kỳ lạ của các sao Hoa ngữ: Cổ Lực Na Trát gây sốc khi rất thích ăn bã trà - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Cụ thể OCD hay còn được gọi là rối loạn Do Ám ảnh Thúc đẩy là một chứng rối loạn âu lo. Người bị chứng OCD thấy những tư tưởng hay hình ảnh đáng lo ngại lập lại liên tiếp có thể thúc đẩy họ phải làm đi làm lại làm một vài việc nào đó. Ý nghĩ hay hình ảnh đáng lo ngại được gọi là “ám ảnh”. Điều này khiến nam diễn viên Trần Tình Lệnh luôn phải căn chỉnh mọi thứ xung quanh sao chuẩn nhất có thể. 

Cổ Lực Na Trát rất thích ăn bã trà

Nhắc đến Cổ Lực Na Trát người ta luôn nhớ về một mỹ nhân sở hữu nhan sắc hàng đầu tại Cbiz, đi cùng với đó là một sự nghiệp tương đối thành công. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng cô nàng cũng có cho mình thói quen vô cùng kỳ dị. 

Tổng hợp những thói quen kỳ lạ của các sao Hoa ngữ: Cổ Lực Na Trát gây sốc khi rất thích ăn bã trà - Ảnh 2
Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet 

Được biết cô nàng rất thích ăn bã trà, nàng tiểu hoa tiết lộ rằng cô sẽ mở túi trà sau khi pha trà và ăn bã trà bên trong. Khi tâm trạng không vui, Na Trát có thể ăn đến 50 túi mỗi ngày. Nhiều người thậm chí khi nghe xong còn tỏ ra cực kỳ bất ngờ và không tin những gì nữ diễn viên nói là sự thật. 

Vương Nhất Bác phải bật đèn khi ngủ

Chính Vương Nhất Bác đã tâm sự là lúc ngủ thì anh luôn bật đèn, nếu không bản thân sẽ không thể ngủ được. Và nếu có ai đó xung quanh anh chàng, hoặc nếu chính anh ấy vừa xem một bộ phim kinh dị ngày hôm đó thì đến lúc ngủ chẳng thể nào ngủ một mình, phải ôm một người nào đó, chạm chân hoặc nắm tay ai đó mới có thể yên giấc. 

Tổng hợp những thói quen kỳ lạ của các sao Hoa ngữ: Cổ Lực Na Trát gây sốc khi rất thích ăn bã trà - Ảnh 3
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Điều này cũng không có gì làm lạ bởi trên thực thế đã có rất nhiều người mắc phải cảm giác tương tự như anh chàng. 

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