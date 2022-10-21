Muôn kiểu số phận của các sao Hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người có hạnh phúc viên mãn, người coi vợ như là thần hộ mệnh

Sao quốc tế 21/10/2022 16:33

Dưới đây là những sao nam lấy vợ đại gia được cư dân mạng xứ Trung liệt kê.

Trì Trọng Thụy

Muôn kiểu số phận của các sao Hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người có hạnh phúc viên mãn, người coi vợ như là thần hộ mệnh - Ảnh 1
Trì Trọng Thụy và vợ - Ảnh: Internet 

Trong dàn sao Hoa ngữ đình đám lên hương nhờ vợ thì chắc chắn không thể bỏ qua nam diễn viên đình đám Trì Trọng Thụy. Ông cũng là người nổi danh với vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký. Tuy nhiên, đây cũng là vai diễn để lại ấn tượng nhiều nhất của sao nam này bởi lẽ trong các vai diễn tiếp theo của mình, Trì Trọng Thụy đều không để lại được dấu ấn rõ nét nào cả. 

Thậm chí, người ta còn thấy nam diễn viên bắt đầu ít đóng phim hơn hẳn và nguyên nhân được cho là ông đã quyết định đi đến hôn nhân với nữ tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc bà Trần Lệ Hoa, chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Fu Wah. Theo ước tính của Forbes năm 2022 khối tài sản ròng của bã xã Trì Trọng Thủy lên tới 5,1 tỷ USD.

Được biết 2 người gặp nhau vào năm 1989. Khi ấy nam diễn viên đã bước sang tuổi 37 còn nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa đã ở tuổi 48, có 3 người con và một đời chồng. Thế nhưng bất chấp tuổi tác và bao lời dị nghị, 2 năm sau cả hai quyết định “về chung một nhà” và như vẫn có được hạnh phúc đến thời điểm hiện tại dù cho cả 2 không hề có con chung. 

 

Chân Tử Đan

Muôn kiểu số phận của các sao Hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người có hạnh phúc viên mãn, người coi vợ như là thần hộ mệnh - Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của Chân Tử Đan - Ảnh: Internet 

Chân Tử Đan đã và sẽ luôn là một huyền thoại sống về diễn viên võ thuật của Trung Quốc sau những gì mà ông đã đạt được trong sự nghiệp của mình. Việc có cho mình danh tiếng lẫn sự nghiệp thành công giúp Chân Tử Đan luôn là sao nam thu hút rất nhiều phái nữ tiếp cận. 

Cụ thể ngôi sao ''Diệp Vấn'' gây ngỡ ngàng cho bao người khi tuyên kết hôn với nàng Hậu kém anh 18 tuổi - Hoa hậu Uông Thi Thi. Được biết cả hai quyết định “về chung một nhà” chỉ sau 3 tháng quen nhau. Một số người cho rằng lý do khiến sao nam này nhanh chóng đồng ý là bởi Uông Thi Thi là một mỹ nhân thông minh xinh đẹp mà gia thế cũng “không phải dạng vừa”. Bởi cô chính là ái nữ của “vua kim cương” trong giới Hoa kiều tại Canada. 

Dù cho có bị chỉ trích vì khoảng cách tuổi tác nhưng cặp đôi đã từng bước chưng minh mình chính là đại diện cho câu nói ''yêu đương thì tuổi tác không quan trọng'' khi có tới hơn 19 năm bên nhau và có tới 2 người con. 

Lữ Lương Vỹ

Muôn kiểu số phận của các sao Hoa ngữ cưới vợ đại gia: Người có hạnh phúc viên mãn, người coi vợ như là thần hộ mệnh - Ảnh 3
Lữ Lương Vỹ và vợ - Ảnh: Internet 

Nhắc đến Lữ Lương Vỹ khán giả sẽ nhớ ngay đến chàng Triển Chiêu gốc Việt điển trai nhất nhì của màn ảnh. Ngoài ra nam diễn viên còn được biết đến với các bộ phim như Biến Thượng Hải, Kế hoạch A, Tuyết sơn phi hồ, Anh hùng xạ điêu,… Cũng giống như Chân Tử Đan trước khi có cuộc hôn nhân hoàn mỹ như hiện tại nam diễn viên từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Vào năm 2001, anh gặp được doanh nhân Dương Tiểu Quyên và không lâu sau họ quyết định chung đường.

Sau khi về chung một nhà, dưới sợ hỗ trợ và giúp sức của người vợ doanh nhân, chàng Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh đã quyết định dấn thân vào thương trường bằng việc mở công tỷ bất động sản. Được biết đến nay lợi nhuận của ty anh là khoảng 30 triệu USD/ năm.

 

Nhắc về vợ, Lữ Lương Vỹ luôn nói với giọng điệu đầy sự tự hào và không ngần ngại cho biết bà xã chính là thần hộ mệnh của mình. Vì nhớ có cô ấy, tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. 

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Từ khóa:   Trì Trọng Thụy Chân Tử Đan Lữ Lương Vỹ sao Châu Á sao Hoa ngữ

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