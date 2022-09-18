Sánh đôi với 'người tình màn ảnh' kém 29 tuổi, tạo hình của Chân Tử Đan gây chú ý

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước những hình ảnh đầu tiên về vai diễn Kiều Phong của Chân Tử Đan.

Mới đây, hình ảnh đầu tiên về vai diễn Kiều Phong của Chân Tử Đan được tiết lộ và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trang Sina nhận xét tạo hình Kiều Phong của Chân Tử Đan đơn giản, mang phong cách hiện đại với mái tóc được búi gọn phía sau, hoàn toàn khác với những phiên bản Kiều Phong trước đó. Điều này làm khán giả tò mò về nội dung và bối cảnh của Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện. Ngoài ra, Chân Tử Đan cũng bị đánh giá là quá già khi vào vai Kiều Phong. Tài tử đã bước sang tuổi 59, trong khi đó, nhân vật chỉ ở độ tuổi 30. Nữ chính Trần Ngọc Kỳ cũng bị nhận xét kém thu hút, nét diễn xuất bị rập khuôn, chỉ có biểu cảm nhíu mày đặc trưng.

Trên trang cá nhân, Chân Tử Đan cũng chia sẻ hình ảnh anh làm giám đốc sản xuất, kiểm tra tình trạng dàn dựng hậu trường. Theo Sina, khi nam diễn viên nhận lời thể hiện vai Kiều Phong (Tiêu Phong) có không ít ý kiến phản đối vì tuổi tác và ngoại hình của nam diễn viên không phù hợp. Chính Chân Tử Đan cũng chia sẻ: "Thủ vai anh hùng võ lâm trong tiểu thuyết Kim Dung không phải chuyện dễ. Bất kỳ ai cũng chịu nhiều áp lực". Sina cho biết thêm với khả năng võ thuật điêu luyện, Kiều Phong của Chân Tử Đan chắc chắn sẽ mang đến những khung hình mãn nhãn với cảnh võ thuật đúng chuẩn, thi triển chiêu thức võ công và chiến đấu lưu loát, sinh động. Tuy nhiên, nam diễn viên không hợp với phong cách cổ trang.

Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992, cô là nghệ sĩ thuộc công ty do Đường Yên làm chủ. Người đẹp từng tham gia các phim như Lưỡng Thế Hoan, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa. Nữ diễn viên thường bị đánh giá là diễn xuất kém và không có khí chất dịu dàng, ôn nhu của A Châu. Trần Ngọc Kỳ được cho là có nét tinh nghịch, rắn rỏi, trước đó cô vào vai quận chúa Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019 được khen ngợi. Thiên Long Bát Bộ 2022 còn có sự tham gia của nữ diễn viên Lưu Nhã Sắt vai A Tử, Vương Quân Hinh vai Khang Mẫn. Dàn tài tử đóng cao thủ trong phim như Đoàn Dự, Hư Trúc, Mộ Dung Phục vẫn chưa được công bố. Bộ phim do công ty của đạo diễn tai tiếng Hong Kong Vương Tinh sản xuất. Trước đó, ông cũng cải biên Ỷ Thiên Đồ Long Ký và chọn Lâm Phong thể hiện vai Trương Vô Kỵ. Lâm Phong bị chê quá tuổi, ngoại hình không phù hợp. Dự án còn bị đánh giá chất lượng thấp vì phần kỹ xảo thiếu chỉn chu. Do đó, khi Chân Tử Đan nhận lời đóng Kiều Phong, khán giả lo lắng Vương Tinh sẽ tạo ra một "rác phẩm" khác.

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