Cụ thể, Chân Tử Đan gây chú ý khi dùng cáng đỡ với sự trợ giúp của hai nhân viên hậu trường cho cảnh quay "bế công chúa". Ở những cảnh quay cận, Trần Ngọc Kỳ nằm trên giá đỡ, Chân Tử Đan chỉ đặt vờ tay lên người nữ diễn viên như thực sự bế cô. Khi quay toàn cảnh, sao võ thuật không sử dụng đạo cụ hỗ trợ. Cả hai thực hiện cảnh quay này nhiều lần mới thành công.

Mới đây, trang Sina đưa tin, video ghi lại cảnh Chân Tử Đan bế Trần Ngọc Kỳ trong bộ phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện được đăng tải và nhận được sự quan tâm đông đảo ngay sau đó.

Sohu cho biết việc Chân Tử Đan sử dụng mẹo khi quay phim gây ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích nam diễn viên luyện võ nhưng không bế nổi Trần Ngọc Kỳ. Cô chỉ nặng 40 kg.

Số khác lại cho rằng ê-kíp muốn tiết kiệm sức cho Chân Tử Đan. Việc quay đi quay lại nhiều lần cảnh bế khiến diễn viên nam mệt mỏi. Ở góc quay cận để đạt hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất, đoàn phim bắt buộc phải dùng thủ thuật.

Thiên long bát bộ bản mới bấm máy vào đầu tháng 7 tại Trung Quốc Đại lục. Phim có chi phí sản xuất hơn 200 triệu NDT (25,4 triệu USD). Tác phẩm do Vương Tinh đạo diễn. Ngoài Chân Tử Đan và Trần Ngọc Kỳ, nữ diễn viên Lưu Nhã Sắt sẽ đảm nhận vai diễn A Tử.

Tạo hình Kiều Phong của Chân Tử Đan đơn giản, mang phong cách hiện đại với mái tóc được búi gọn phía sau, hoàn toàn khác với những phiên bản Kiều Phong trước đó. Khán giả không đánh giá cao hình ảnh đại anh hùng của sao võ thuật trong phim.

Ngoài ra, Chân Tử Đan cũng bị đánh giá là quá già khi vào vai Kiều Phong. Tài tử đã bước sang tuổi 59, trong khi đó, nhân vật chỉ ở độ tuổi 30. Việc anh nhận lời thể hiện vai Kiều Phong (Tiêu Phong) có không ít ý kiến phản đối vì tuổi tác và ngoại hình của nam diễn viên không phù hợp.