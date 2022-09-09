Dù đang trong thời hạn tạm giam, Ngô Diệc Phàm vẫn bị tịch thu tài sản vì số tiền thiếu nợ 'khủng'

Sau gần một năm bị bắt tạm giam điều tra về tội tội cưỡng hiếp, sử dụng chất cấm thì mới đây phía Toà án Bắc Kinh lại tiếp tục ra lệnh phong tỏa tài sản của Ngô Diệc Phàm tại công ty điện ảnh Nội Mông Triều Đình.

Mới đây, trang Sina đưa tin, tòa án Bắc Kinh ra lệnh phong tỏa tài sản của Ngô Diệc Phàm tại công ty điện ảnh Nội Mông Triều Đình. Số tài sản bị niêm phong là 13,32 triệu NDT (1,9 triệu USD), bao gồm tài khoản ngân hàng, cổ phần và vốn sở hữu. Thời gian hạn phong tỏa là 1-3 năm. Cụ thể, lệnh phong tỏa được thực hiện theo yêu cầu của thương hiệu mỹ phẩm Kans. Nguyên nhân là phía Ngô Diệc Phàm chưa chi trả khoản thiệt hại kinh tế mà đơn vị này gánh chịu sau bê bối đời tư của nam diễn viên. Thậm chí, không chỉ thương hiệu mỹ phẩm Kans, rất nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất từng hợp tác với Ngô Diệc Phàm hiện rơi vào cảnh điêu đứng vì không đòi được tiền của nam diễn viên.Sau gần một năm vướng bê bối, phía Ngô Diệc Phàm vẫn giữ im lặng trước những vụ kiện kinh tế, chưa có bất kỳ động thái bồi thường nào cho những đối tác chịu tổn thất.

Theo trang tin, các nhãn hàng và nhà đầu tư hiện tại không thể đòi được tiền từ phía Ngô Diệc Phàm. Tất cả công ty của nam diễn viên đã đóng cửa, trong khi gia đình không rõ tung tích. Một số nguồn tin cho biết mẹ Ngô Diệc Phàm đã ra nước ngoài sau khi lo liệu chu toàn các vấn đề pháp lý và cuộc sống của con trai trong trại giam. Vì vậy, thương hiệu chỉ có thể cậy nhờ pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Trước Kans, vì không đòi được tiền bồi thường từ Ngô Diệc Phàm, công ty đồ gia dụng Vatti đã đệ đơn xin phong tỏa tài sản của nam nghệ sĩ. Theo Sina, số tiền Ngô Diệc Phàm phải bồi thường cho các nhãn hàng và nhà sản xuất phim lên tới 77 triệu USD. Trong đó, có tổng cộng 15 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng với anh trước thời hạn.

Trước đó, đỉnh cao của làng giải trí đã mang lại cho Ngô Diệc Phàm mức độ nổi tiếng rộng rãi, cộng với đội ngũ ê-kíp phía sau, Ngô Diệc Phàm đã trở thành thần tượng yêu thích của hàng nghìn cô gái. Lợi dụng việc này, Ngô Diệc Phàm đã hết lần này đến lần khác “săn” những hotgirl mạng hay những cô gái có nhan sắc. Ngày 10/6, ca sĩ thần tượng người Canada gốc Hoa – Ngô Diệc Phàm đã được tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh mở phiên xét xử vì tội cưỡng hiếp, sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, vì tính chất vụ án và để đảm bảo quyền riêng tư cho nạn nhân, tòa quyết định xử kín. Cơ quan chức năng cũng bảo mật thông tin tố tụng. Sau khi xét xử, phía toà án cũng sẽ định ngày tuyên án nam thần tượng theo quy định của luật pháp và công bố với truyền thông.

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