Ngô Diệc Phàm có động thái mới trên MXH, phải chăng đã được tự do sau thời gian dài bị bắt giam?

Động thái mới nhất trên tài khoản Instagram của Ngô Diệc Phàm khiến dân tình không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây trên trang Instagram cá nhân của Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện một bức ảnh mới. Động thái này khiến cộng đồng mạng xứ Trung được phen xôn xao vì hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về việc nam diễn viên họ Ngô được tại ngoại.

Bức ảnh mới được đang tải trên Instagram của Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Bức ảnh được đăng tải lên Instagram cá nhân của Ngô Diệc Phàm lần này là một người mặc trang phục trượt tuyết, tay phải đang cầm tấm ván trượt. Nhiều người cho rằng nhân vật trong ảnh chính là nam diễn viên họ Nô và tin rằng anh đã được thả sau khi mãn hạn tù.

Bên cạnh đó, cộng đồng fan của Ngô Diệc Phàm còn đưa ra suy đoán rằng anh đang có kế hoạch trở lại. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng nam tài tử họ Ngô đã "lật ngược thế cờ" và thoát khỏi vòng lao lý.

Được biết, đây không phải là lần đầu mà trang cá nhân của Ngô Diệc Phàm có động thái mới trong thời gian anh bị tạm giam. Vào cuối tháng 7 vừa qua, cả hai trang Facebook và Instagram của nam diễn viên bất ngờ được đổi avatar. Vào tháng 5, dư luận cũng một phen hoang mang khi mà tài khoản Facebook và cả Twitter của tài tử họ Ngô đột ngột biến mất không lý do.

Trước đó, vào ngày 31/7/2021, Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giam với cáo buộc dụ dỗ nhiều thiếu nữ quan hệ tình dục. Không những vậy, ngay từ đầu 2021, nam ca sĩ đã bị liên tiếp bị nhiều người khác tố cáo chuốc thuốc, quan hệ trong lúc không tỉnh táo, sau đó dần "bạo lực lạnh" để chia tay.

Hậu scandal chấn động châu Á, phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm được tổ chức kín Do vụ án liên quan đến nhiều nạn nhân không thể công khai danh tính, phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm đã được tổ chức kín.

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