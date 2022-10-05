Đối với khán giả Cbiz có lẽ cái tên Chân Tử Đan đã là một huyền thoại của làng điện ảnh, không chỉ thành công trong thị trường trong nước, anh còn là một trong những số ít nam diễn viên có được thành công bên ngoài khu vực quốc tế. Từ trước đến nay, nhắc đến bậc thầy võ thuật họ Chân hẳn người ta sẽ nhớ về những vai diễn đánh đấm kungfu kinh điển và những màn hành động đẹp mắt.

Chân Tử Đan - Ảnh: Internet

Dẫu vậy mới đây Chân Tử Đan đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi có màn lột xác ngoạn mục trong phim mới mang tên ''Cứu Nạn''. Cụ thể phim nói về một gia đình đi du lịch tại một vùng núi tuyết nhưng không may bị lạc mất người con, dù cho đã thông báo cho đội cứu hộ tìm kiếm nhưng vì bão tuyết quá lớn nên mọi cố gắng đều không có kết quả. Vào vai người cha tên Đức - Chân Tử Đan sẽ nỗ lực để tìm kiếm đứa con của mình.