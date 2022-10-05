Chân Tử Đan lột xác hoàn toàn trong 'Cứu Nạn': Liệu có vượt qua cái bóng quá lớn của 'Diệp Vấn' ?

Sao quốc tế 05/10/2022 22:24

Cứu Nạn là bộ phim đầu tiên đánh dấu lần đầu Chân Tử Đan không còn trong vai người hùng.

Đối với khán giả Cbiz có lẽ cái tên Chân Tử Đan đã là một huyền thoại của làng điện ảnh, không chỉ thành công trong thị trường trong nước, anh còn là một trong những số ít nam diễn viên có được thành công bên ngoài khu vực quốc tế. Từ trước đến nay, nhắc đến bậc thầy võ thuật họ Chân hẳn  người ta sẽ nhớ về những vai diễn đánh đấm kungfu kinh điển và những màn hành động đẹp mắt. 

Chân Tử Đan lột xác hoàn toàn trong 'Cứu Nạn': Liệu có vượt qua cái bóng quá lớn của 'Diệp Vấn' ? - Ảnh 1
Chân Tử Đan - Ảnh: Internet

Dẫu vậy mới đây Chân Tử Đan đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi có màn lột xác ngoạn mục trong phim mới mang tên ''Cứu Nạn''. Cụ thể phim nói về một gia đình đi du lịch tại một vùng núi tuyết nhưng không may bị lạc mất người con, dù cho đã thông báo cho đội cứu hộ tìm kiếm nhưng vì bão tuyết quá lớn nên mọi cố gắng đều không có kết quả. Vào vai người cha tên Đức - Chân Tử Đan sẽ nỗ lực để tìm kiếm đứa con của mình. 

Nhân vật Đức là ông bố bình thường, công việc không thuận lợi, gánh khoản nợ lớn. Đức đảm đương kinh tế gia đình, thường vắng nhà trong khi vợ ở nhà nội trợ 10 năm, trong lòng chất chứa nhiều mâu thuẫn nhưng không thể giải tỏa. Người cha có sai lầm, có những lúc rơi vào cảnh bất lực, không biết bấu víu vào điểm tựa nào. Tuy nhiên, khi con gặp nạn, bằng trực giác và tình yêu, Đức tìm cách cứu con.

Chân Tử Đan lột xác hoàn toàn trong 'Cứu Nạn': Liệu có vượt qua cái bóng quá lớn của 'Diệp Vấn' ? - Ảnh 2
Chân Tử Đan trong phim Cứu Nạn - Ảnh: Internet

Điều khiến netizen bất ngờ chính là việc ngôi sao vốn nổi tiếng với những phân cảnh đấm đá biểu diễn kungfu tuyệt đỉnh nhưng lại không hề được sử dụng trong tác phẩm lần này. Trả lời cho thắc mắc này, nam diễn viên cho biết: "Mấy chục năm qua, mọi người xem tôi đóng Diệp VấnSát phá lang... Bây giờ bỗng dưng tôi không đấm đá nữa, có thể sẽ có người không quen. Nhưng là diễn viên, tôi khao khát thử các vai đa dạng, tôi đóng Cứu nạn vì kịch bản này mới mẻ đối với tôi".

Tựu chung lại bộ phim mặc dù chưa đạt được kết quả tốt như sự mong đợi nhưng đây cũng chính dấu mốc đầu tiên cho sự chuyển mình của ngôi sao võ thuật họ Chân. Netizen cũng hy vọng, trong những dự án tới nam diễn viên sẽ có màn thể hiện tốt hơn. 

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