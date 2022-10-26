TOP sao Hoa ngữ từng rơi vào cảnh thất nghiệp khiến netizen bất ngờ nhất: Thảm nhất là Ngô Cẩn Ngôn

Sao quốc tế 26/10/2022 17:25

Dưới đây là những sao Hoa ngữ từng rơi vào cảm giác thất nghiệp.

Vài năm trở lại đây, thị trường phim Hoa Ngữ khá là ảm đạm, thậm chí đi lùi so với phim Hàn hay Nhật, có thể nói đây là thời kỳ mùa đông lạnh giá của Cbiz. Bằng chứng là số phim cho ra mắt trong thời gian vừa rồi đang giảm mạnh một cách đáng kể, dẫn đến việc các ngôi sao Hoa ngữ dù nổi tiếng nhưng cũng đã từng có thời điểm không lấy phim để đóng. 

TOP sao Hoa ngữ từng rơi vào cảnh thất nghiệp khiến netizen bất ngờ nhất: Thảm nhất là Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh 1
Ngô Cản Ngôn - Ảnh: Internet 

Ngô Cẩn Ngôn chính là nữ diễn viên gặp thiệt hại nặng nề nhất khi đã “thất nghiệp” gần 2 năm nay, cụ thể là 19 tháng. Ngô Cẩn Ngôn là nàng thơ của Vu Chính, lại còn là nhất tỷ của công ty Hoan Ngu. Tuy nhiên, việc cô nàng không có phim để đóng trong vài năm qua đang khiến fan hâm mộ của cô đặt ra nhiều dấu hỏi lớn khi phải chăng Vu Chính đang bỏ rơi ngôi sao họ Ngô và chỉ tập trung vào Bạch Lộc. 

TOP sao Hoa ngữ từng rơi vào cảnh thất nghiệp khiến netizen bất ngờ nhất: Thảm nhất là Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh 2
Một vài cái tên hot đình đám từng phải rơi vào cảnh thiếu phim để đóng - Ảnh: Internet 

Bàn tới những nàng tiểu hoa thế hệ sau 85, Giang Sơ Ảnh đã 8 tháng chưa có dự án mới, Đường Yên cũng không “kém cạnh” với 7 tháng, còn Angelababy thì thất nghiệp được 5 tháng rồi. Có thể thấy dù đã là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng Angelababy vẫn đang phải nếm trải cảm giác thất nghiệp khi không lấy dự án để đóng. Trong khi đó, những sao nữ đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cúc Tịnh Y cũng chưa có phim để đóng trong 3 tháng qua.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Ngô Cẩn Ngôn sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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