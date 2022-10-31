Thành Long từng suýt làm chuyện dại dột khi bị mạt sát nặng nề, xúc phạm tới mẹ của mình

Vì bị một đạo diễn mạt sát bằng những lời lẽ nặng nề, Thành Long từng suýt tấn công người này, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của Asia One, Thành Long đã chia sẻ những câu chuyện về thời điểm ông còn là một diễn viên vô danh. Trong đó, kỷ niệm khiến nam tài tử nhớ nhất đó là khi ông bị một đạo diễn mạt sát thậm tệ ngay trên phim trường, người này còn dùng những lời lẽ khó nghe để nói về mẹ ruột của nam diễn viên.

Thành Long kể về những khó khăn trong bước đầu lập nghiệp - Ảnh: Internet

"Tôi đã bị mắng nhiếc nhiều, tôi đã cố nhẫn nhịn, nhưng rồi tới một lúc, người đạo diễn đó lấy cả mẹ tôi ra để mà nhiếc móc, vì vậy, tôi đã không kìm nổi, trong tay tôi lúc đó có đạo cụ là... một con dao, tôi đã xông vào đe dọa người đạo diễn đó với món đạo cụ trong tay." - Thành Long kể.

Rất may khi đó trên phim trường còn có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Kim Bảo, khi này Hồng Kim Bảo đã xông vào ngăn cản để Thành Long không làm việc dại dột này. Nếu sự việc ngày đó diễn ra theo những gì Thành Long dự tính, có lẽ sự nghiệp của ông cũng sẽ chấm dứt ngay khi ấy.

Bên cạnh đó, Thành Long cũng khẳng định ông là một nghệ sĩ có đời tư gây tranh cãi và nhiều tác phẩm không hề xuất sắc. Khi đọc những bình luận chê bai mình, tài tử đã học cách bình tĩnh và không đề cảm xúc chi phối lý trí của mình.

"Trong quá khứ, mỗi khi thấy có tin không tích cực viết về mình, hễ đọc được, tôi liền cảm thấy không vui suốt cả ngày. Tôi sẽ nghĩ về tin tức đó suốt cả ngày, thỉnh thoảng lại bất chợt nghĩ đến trong vòng một tuần hay thậm chí một năm sau đó, nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng thực ra những tin tức ấy không đáng để mình bỏ phí nhiều thời gian và năng lượng đến như vậy." - Thành Long tâm sự.

Ngôi sao võ thuật từng dám 'ức hiếp' Thành Long, bị đồn có thai với Phạm Băng Băng là ai mà được nhiều fan yêu mến đến vậy Thành Long là một nam diễn viên huyền thoại tại Cbiz nhưng anh cũng bị nhân vật này ''ức hiếp'', điều đó khiến cho khán giả vô cùng tò mò về thân thế của người này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-long-tung-suyt-lam-chuyen-dai-dot-khi-bi-mat-sat-nang-ne-xuc-pham-toi-me-cua-minh-519570.html