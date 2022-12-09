Thành Long chính thức tái xuất màn ảnh, trở lại với vai chính trong dự án 'Giờ cao điểm' phần 4

Mới đây, Thành Long được khán giả và cánh truyền thông săn đón tại "Red Sea International Film Festival".

Nhắc đến Thành Long, mọt phim Hoa ngữ đều nghĩ ngay đến gia tài phim đồ sộ cùng những thành tích tại đấu trường Hollywood khó ai có thể vượt mặt.

Mới đây, vào ngày 9/12, Sina đưa tin Thành Long dự Red Sea International Film Festival. Ông được khán giả và cánh truyền thông săn đón. Tại sự kiện, sao võ thuật tiết lộ đang thảo luận với ê-kíp Hollywood về phần 4 của Rush Hour (Giờ cao điểm). Vua võ thuật chia sẻ: "Tôi đã gặp nhà sản xuất và thảo luận về kịch bản của bộ phim. Mọi thứ thuận lợi".

Về danh xưng siêu sao võ thuật quốc tế, Thành Long cho rằng có nhiều diễn viên hành động, võ thuật hay và giỏi hơn ông. Ông có được thành công là nhờ nắm bắt được điểm yếu, điểm mạnh của bản thân. Từ đó, Thành Long chỉnh sửa kịch bản, biến hóa góc máy để phân đoạn của mình trở nên thú vị, mang màu sắc riêng.

Ngoài ra, Thành Long cho biết tương lai ông sẽ ít đóng phim hành động, chuyển sang diễn xuất trong nhiều tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, chiêm nghiệm cuộc đời hơn vì tuổi tác đã cao. Bộ phim hành động gần đây nhất của ông là Cấp tiên phong, ra mắt năm 2020 nhưng thất bại phòng vé.

Sau hơn 50 năm, ông hiện là một trong những ngôi sao gạo cội, có ảnh hưởng, tên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Phim của Thành Long chinh phục khán giả nhờ những pha võ thuật đẹp mắt cùng những tình huống hài hước, hóm hỉnh, mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười.

Cát-sê của Thành Long khi tham gia Giờ cao điểm 3 hay Vua Kung Fu lên đến 15 triệu USD (348 tỷ đồng). Theo Sina, trung bình một bộ phim tại Trung Quốc mang về cho Thành Long khoản lương 12 triệu USD. Dự sự kiện giúp ông bỏ túi một triệu USD và các hợp đồng quảng cáo mang về cho ông khoảng 2-3 triệu USD (46-69 tỷ đồng). Năm 2020, Thành Long lọt top 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập 40 triệu USD (929 tỷ đồng). Tài sản ước tính của Thành Long là hơn 463 triệu USD (10.700 tỷ đồng).

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