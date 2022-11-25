Lý do 'vua võ thuật' Thành Long bị Cổ Long đuổi từ vòng gửi xe đến nỗi bật khóc nức nở

Sao quốc tế 25/11/2022 08:15

Được mệnh danh là vua phim võ thuật, nhưng Thành Long lại từng bị tác giả kiếm hiệp Cổ Long buông lời phũ phàng.

Thành Long bước chân vào làng giải trí từ những năm 1970. Sau hơn 50 năm, ông hiện là một trong những ngôi sao gạo cội, có ảnh hưởng, tên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Phim của Thành Long chinh phục khán giả nhờ những pha võ thuật đẹp mắt cùng những tình huống hài hước, hóm hỉnh, mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười. Số phim mà ông tham gia sản xuất, diễn xuất lên tới 200.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Thành Long từng bị nhà văn Cổ Long phũ phàng từ chối khi xin ông viết cho một kịch bản. Cụ thể, Thành Long đã may mắn gặp được đạo diễn La Duy. Thời điểm này phim kiếm hiệp đang cực kỳ thịch hành và được yêu thích. Chính vì vậy La Duy quyết định dẫn theo Thành Long đến gặp nhà văn Cổ Long để xin ông viết cho một kịch bản.

Song, sau khi gặp mặt và nhắc đến chuyện hợp tác làm phim, Cổ Long nhình Thành Long rồi phũ phàng từ chối: “Không được, cậu quá xấu. Phim của tôi chỉ dành cho những chàng trai trẻ đẹp như Khương Đại Vệ và Địch Long mà thôi. Không phải cho cậu”.

Câu nói đó như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt Thành Long. Vừa tự ti, vừa xấu hổ, nam diễn viên vẫn phải nhẫn nhịn cho khi vào nhà vệ sinh mới bật khóc nức nở. Nhớ lại khoảnh khắc đó, trong một buổi phỏng vấn ông “vua” phim võ thuật trải lòng: "Tôi cảm thấy bản thân mình rất đáng thương. Vì sao mà tôi lại phải đi cầu xin như vậy? Nếu không có kịch bản thì thôi, cớ gì phải hạ mình cầu xin ông ta". 

Lý do 'vua võ thuật' Thành Long bị Cổ Long đuổi từ vòng gửi xe đến nỗi bật khóc nức nở - Ảnh 1

Thời điểm đó, Thành Long và Địch Long đều là diễn viên trẻ và lấy nghệ danh tên Long nhưng hai người khi đó lại mang hai số phận hoàn toàn trái ngược. Khác hẳn với Thành Long, nhờ khuôn mặt điển trai đầy thư sinh mà Địch Long đã sớm thành danh với hình tượng ngôi sao võ hiệp kinh kiển và được rất nhiều đạo diễn, biên kịch để mắt tới trong đó có Cổ Long. Trong khi đó, vốn liếng duy nhất của Thành Long thời điểm đó chỉ là võ thuật và niềm đam mê với điện ảnh. Tuy nhiên đúng với câu “trong cái rủi có cái may” bởi vì chính sự từ chối của nhà căn Cổ Long mà sau này nam tài tử đã có một lối đi riêng là võ thuật hài chứ không phải cố trang kiếm hiệp. 

Sau hàng loạt dòng phim cổ trang kiếm hiệp thường thấy thì những bộ phim mà Thành Long mang đến như “một làn gió mới” làm thay đổi hoàn toàn dòng phim võ thuật vốn có. Và cho đên bây giờ, dòng phim hài võ thuật không chỉ nổi danh ở đất nước Trung Hoa mà còn được điện ảnh của toàn thế giới đón nhận. Còn bản thân Thành Long cũng trở một trong những ngôi sao nổi tiếng không ở châu Á mà còn cả thế giới.

Lý do 'vua võ thuật' Thành Long bị Cổ Long đuổi từ vòng gửi xe đến nỗi bật khóc nức nở - Ảnh 2

Đến năm 2020, Thành Long lọt top 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập 40 triệu USD (929 tỷ đồng). Tài sản ước tính của Thành Long là hơn 463 triệu USD (11.300 tỷ đồng). Thành Long cũng được xem là một ông trùm bất động sản khi sở hữu nhiều căn hộ, biệt thự sang trọng trên khắp thế giới.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ đứng tên 10 công ty, 62 công ty còn lại thuộc về bà xã cùng con trai chung duy nhất của họ. Lợi nhuận ròng hàng năm các doanh nghiệp này mang về cho gia đình sao gạo cội hàng chục triệu HKD.

Gần chạm ngưỡng 70 tuổi, Thành Long vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông đóng phim, dự sự kiện thương mại, đầu tư sản xuất phim, tham gia giảng dạy diễn xuất và hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

Danh tính người đàn ông dám 'bắt nạt' vua võ thuật Thành Long

Danh tính người đàn ông dám 'bắt nạt' vua võ thuật Thành Long

Ít ai biết rằng, Thành Long và Hồng Kim Bảo học cùng trường kịch nghệ ở Hồng Kông trong 10 năm. Chính vì vậy mà ông cũng từng thừa nhận chuyện "bắt nạt" Thành Long.

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