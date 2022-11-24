Danh tính người đàn ông dám 'bắt nạt' vua võ thuật Thành Long

Sao quốc tế 24/11/2022 21:42

Ít ai biết rằng, Thành Long và Hồng Kim Bảo học cùng trường kịch nghệ ở Hồng Kông trong 10 năm. Chính vì vậy mà ông cũng từng thừa nhận chuyện "bắt nạt" Thành Long.

Nhắc đến những anh hùng võ thuật trên màn ảnh Hoa ngữ, không thể không kể đến Hồng Kim Bảo. Đồng thời, ông và Thành Long từng học cùng trường kịch nghệ ở Hồng Kông trong 10 năm. Thành Long cho biết vì nhỏ hơn 2 tuổi và thể lực yếu nên anh thường bị đàn anh bắt nạt.

Theo ông chia sẻ, mỗi bữa ăn, Thành Long phải đợi Hồng Kim Bảo chọn hết đồ ăn ngon rồi mới ăn nốt phần còn lại. Tuy nhiên, Hồng Kim Bảo cũng thừa nhận chuyện bắt nạt Thành Long nhưng khẳng định: "Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, bên nhau từ những trận ẩu đả. Vì vậy, tình cảm rất tốt".

Danh tính người đàn ông dám 'bắt nạt' vua võ thuật Thành Long - Ảnh 1

Tại Hong Kong, danh tiếng và địa vị của Hồng Kim Bảo cũng khiến Thành Long có chút choáng ngợp, ngôi sao của phim "Hiệp sĩ Thượng Hải" từng cho biết khi còn ít tiếng tăm trong lĩnh vực điện ảnh, anh đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn xã hội đen. Luôn đe dọa nghệ sĩ khi đầu tư vào phim.

Cụ thể, trong một lần, Thành Long đang ăn thì bất ngờ bị 50 tên côn đồ tấn công. Dù võ công giỏi đến đâu, anh cũng không thể chống lại. Trong giây phút nguy hiểm đến tính mạng đó, chính Hồng Kim Bảo là người đã đứng ra cứu đàn em của mình.

Danh tính người đàn ông dám 'bắt nạt' vua võ thuật Thành Long - Ảnh 2

 

Hồng Kim Bảo có hai người vợ. Người vợ đầu tiên của ông là Jo Yun-ok, một phụ nữ xinh đẹp người Hàn Quốc. Hai người đã sống với nhau hơn 10 năm và có bốn người con. Năm 1994, họ ly hôn. Không lâu sau, Hồng Kim Bảo kết hôn với Hoa hậu Hong Kong Cao Lệ Hồng. Để tránh sự bất đồng mẹ kế con chồng, Cao Lệ Hồng thậm chí còn không sinh con mà tận tâm chăm sóc, nuôi nấng 4 đứa con riêng của chồng.

Trước nhiều lùm xùm của chồng, mỹ nhân đình đám chọn cách im lặng, tế nhị hỗ trợ gia đình và không bao giờ than thở, vì bà tin rằng "thú vui của một người chồng không có hồi kết".  Cao Lệ Hồng chỉ đáp lại sự tò mò của giới truyền thông bằng câu nói: "Tôi tin ông ấy".  Có lẽ vì vậy mà cặp đôi mới có thể đến được với vị trí hiện tại.

Sau gần 30 năm chung sống, nam diễn viên thừa nhận vợ gặp nhiều thiệt thòi sau khi kết hôn. Bây giờ, ông ngày càng yêu vợ nhiều hơn, tôn trọng vợ hơn

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