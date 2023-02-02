Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới

Sao quốc tế 02/02/2023 17:44

Dương Tử cách đây không lâu đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm của mình.

Sau khi hợp tác trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều HơnDương TửTiêu Chiến liên tục được khán giả đẩy thuyền thành đôi. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy cả 2 đang hẹn hò với nhau.

Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới - Ảnh 1
Dương Tử phủ nhận hẹn hò với Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây đích thân Dương Tử đã chính thức xát muối vào các fan couple khi xác nhận bản thân vẫn còn đang độc thân và không hề có tình cảm với Tiêu Chiến, cả 2 đơn giản chỉ là đồng nghiệp của nhau. 

Vừa phủ nhận hẹn hò, Dương Tử đã nhận tin vui lớn có liên quan đến dàn “tình mới” của mình. Theo đó mới đây, bộ phim Trường Tương Tư đã chính thức cán mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước. Đây là một con số rất khủng đối với một dự án vừa đóng máy cách đây không lâu. 

Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Trường Tương Tư được xem là dự án quan trọng không chỉ với Dương Tử mà còn cả dàn mỹ nam như Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. 

Trường Tương Tư được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký trên đường đua phim ảnh năm 2023 này. Sở hữu kịch bản thú vị, cộng thêm dàn diễn viên hùng hậu nên nói không ngoa đây là một trong những dự án được fan Cbiz ngóng chờ nhất từ trước tới nay. 

Hiện tại, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính vẫn đang ở khâu hậu kỳ và chờ thông qua kiểm duyệt. Nếu thuận lợi phim sẽ sớm lên sóng trong năm 2023 này.

Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới - Ảnh 3
Trường Tương Tư đang nhận được nhiều sự kỳ vọng lớn từ phía khán giả - Ảnh: Internet

Trường tương tư là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng thề ướcTừng thề ước được chuyển thể thành phim với tên Thượng cổ tình ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Victoria Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

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