Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/2/2023: Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay, công ty Gia Hành bằng mọi giá muốn giữ lại Địch Lệ Nhiệt Ba?

2. Quách Kính Minh đúng là có khiếu thẩm mỹ, nhưng mà ngoại trừ có lần đó ra thì hầu hết các tác phẩm khác của anh ấy danh tiếng đều bình thường.

1. Top số liệu được công nhận trong giới giải trí Cbiz: Dịch Dương Thiên Tỷ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn.

4. Bộ phim của La Nhất Châu và Triệu Lộ Tư đã chiêu thương và kiểm duyệt hoàn thành, rất có thể sẽ lên sóng vào quý 1.

3. Tuy chuyện hủy hợp đồng của Tống Uy Long bị kéo dài lâu như thế nhưng cậu ấy không để sự nghiệp của mình bị đình trệ. Cậu ấy sớm đã tìm được người đại diện mới và công ty quản lý mới giúp cậu ấy sắp xếp mọi việc.

5. Gia Hành bằng mọi giá muốn giữ lại Địch Lệ Nhiệt Ba, trong khi mỹ nhân Tân Cương nếu muốn rời đi thì chỉ cần bồi thường đền bù hợp đồng chứ không có ràng buộc gì khác. Phía Gia Hành đã đưa ra rất nhiều ưu ái để níu giữ Nhiệt Ba, như trong lần ký kết hợp đồng với thương hiệu Dior, chuyện cát-xê cũng tìm cách thương lượng để cô thu về con số cao hơn hẳn thù lao mặt bằng chung dàn tiểu hoa 85, hứa hẹn đưa cô nàng lên các tạp chí ngũ đại, đẩy mạnh hướng phát triển ra quốc tế.

6. Kiều Chấn Vũ kết hôn và có con từ rất sớm, vợ anh cũng là một diễn viên trong làng giải trí nhưng không nổi tiếng lắm, cả hai quen nhau nhờ đóng phim Lão Hữu Sở Y.

7. Nữ diễn viên Trần Hồng có yêu cầu cao về bạn gái của Trần Phi Vũ, không muốn bạn gái của con trai là người trong giới.

8. Trương Tịnh Nghi thực sự không muốn diễn phim cổ trang, nhưng ekip của cô ấy vẫn tiếp xúc kịch bản, bảo rằng đóng thể loại này mới tăng được lưu lượng.

9. "Khom Lưng" của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã khai máy, xem ảnh leak thì thấy tạo hình cổ trang của Tống Tổ Nhi đẹp thoát vòng, rất hợp với khí chất của nhân vật.

10. Trương Lăng Hách hiện tại độc thân, nam diễn viên đã chia tay với Bạch Lộc.

11. Lý Lan Địch muốn rời công ty đầu quân cho Hoan Thụy

12. Lưu Diệc Phi lại đang giảm cân, cô ấy sắp vào đoàn quay phim còn có lịch chụp tạp chí, đi sự kiện.

13. Điền Hy Vi có khả năng cao nhất làm nữ chính bộ "Đại Phụng Đả Canh Nhân". Nam chính do Tân Lệ chỉ định.

14. Trước nay Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy không có chuyện gì, tin đồn ly hôn hay cãi nhau Trần Hiểu cũng ngó lơ và không quan tâm những tin bịa đặt đó, nam diễn viên không lên tiếng thanh minh mà để thời gian chứng minh.

15. Cung Tuấn và Hứa Khải không tham gia dự án phim đam mỹ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.