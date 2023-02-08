Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/2/2023: Lưu Thi Thi và Trần Hiểu 'nên duyên' trong dự án phim cổ trang, Dương Mịch và công ty giải trí Gia Hành bất hòa?

2. Trong hai năm gần đây sự nghiệp của Bạch Kính Đình phát triển rất nhanh. Anh ấy cũng bắt đầu có ý định chuyển hình rồi, mục tiêu là hướng đến cái chủ đề chính kịch và chủ lưu. Vì mục tiêu này dù có phải hạ thấp thù lao để nhận vai cũng không thành vấn đề.

1. Hà Cảnh và Táp Bối Ninh trong quá trình quay chương trình rất ăn ý nhưng trong riêng tư, cả hai người không liên hệ nhiều với nhau.

4. Điền Hi Vi hiện tại không xem xét những dự án phim quy mô nhỏ nữa mà chỉ để ý đến những tài nguyên lớn.

3. Nhìn bề ngoài Lý Hiện là một người đàn ông rắn rỏi nhưng tâm hồn của anh ấy rất văn nghệ, lãng mạn.

5. Nam chính "Hồ Yêu - Trúc Diệp" tạm thời đoàn làm phim muốn ký với Trần Hiểu, nên những tin đồn khác là giả. Lưu Thi Thi cũng rất mong chờ nam chính sẽ là Trần Hiểu vì kĩ năng diễn xuất lẫn tuổi nghề khá vững trong giới Cbiz.

6. Vương Nhất Bác đã rất lâu không yêu đương, hiện tại anh ấy rất bận rộn, tiếp nhận dự án hết cái này đến cái khác.

7. Angela Baby bận rộn quay phim "Tương Tư Lệnh" ở Hoành Điếm, bạn diễn lần này cũng là bạn tốt, mối quan hệ ở phim trường vui vẻ. Cô ấy cũng rất coi trọng dự án phim mới này.

8. Những năm gần đây tài nguyên của Đường Yên đã bị "giáng cấp" khá nhiều, vô luận là tài nguyên phim ảnh hay thương mại đều không thể nhận được dự án tốt. Chủ yếu là vì cô ấy đã quá lâu không có tác phẩm mới rồi, tần suất xuất hiện trước quần chúng và lưu lượng đều giảm rất nhiều.

9. Cổ Thiên Lạc không phong lưu, đời sống cá nhân cũng không thác loạn, chỉ là bạn gái hiện tại của anh ấy tuổi tác tương đối nhỏ.

10. Dương Mịch và Gia Hành bất hòa, trong giai đoạn chuyển giao từ đoàn đội cũ sang đoàn đội mới có những bản thảo hắc cô ấy xuất hiện là chuyện bình thường. Cái này giống lúc Vương Tuấn Khải đổi đoàn đội.

11. Năm nay Dương Tử muốn tìm điểm đột phá bên mảng thời trang, việc này có lợi cho sự phát triển của chính cô ấy.

12. Phim của Đô Mỹ Trúc đầu tư nhỏ, diễn cũng không nhận được mấy tiền lương nhưng đây là cơ hội để cô ấy gia nhập giới giải trí.

13. Người đại diện hiện tại của Tống Uy Long là người phụ trách lên kế hoạch công việc cho Angela Baby trong nhiều năm.

14. Bộ cổ trang của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đang quay được người trong giới coi trọng. Mọi người đều cho rằng Tống Tổ Nhi có thể dựa bộ này mà sự nghiệp thăng tiến hơn.

15. "Đại Phụng Đả Canh Nhân" cả Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đều chưa ký hợp đồng, hạng mục này 6 tháng cuối năm mới khai máy, hiện vẫn chưa chốt hợp đồng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.