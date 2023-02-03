Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/2/2023: Vương Nhất Bác có quan hệ 'mờ ám' với nữ diễn viên đỉnh lưu, Dịch Dương Thiên Tỷ và Chu Nhất Long là 'đối thủ' trong giới điện ảnh?

Sao quốc tế 03/02/2023 11:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Dương rất thích trượt tuyết. Nếu có thời gian rảnh, anh ấy sẽ đi trượt tuyết giải sầu một chút.

2. Lưu Diệc Phi cũng giống những nữ nghệ sĩ khác, cô ấy cũng ăn kiêng giữ vóc dáng.

3. Đời tư của Vương Nhất Bác rất trong sạch, người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm về nhân cách của anh ấy.

4. Gia cảnh Lộc Hàm khá tốt. Ở trong làng giải trí mấy năm nay, anh ấy đã sớm kiếm đủ tiền rồi. Anh ấy làm âm nhạc là vì sở thích.

5. Vương Nhất Bác có quan hệ mờ ám với nữ diễn viên đỉnh lưu, đồng thời cho rằng nam diễn viên thuộc tuýt người lén lút yêu đương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/2/2023: Vương Nhất Bác có quan hệ 'mờ ám' với nữ diễn viên đỉnh lưu, Dịch Dương Thiên Tỷ và Chu Nhất Long là 'đối thủ' trong giới điện ảnh? - Ảnh 1

6. Trước đó Đường Yên tiếp xúc với bộ phim cổ xưa Thiên Hạ Vô Song, Trương Lăng Hách rất hứng thú, ekip còn tìm nền tảng, muốn thông qua quan hệ trên nền tảng để đạt được hợp tác với Đường Yên

7. Địch Lệ Nhiệt Ba rất kiên định trong công việc, và vạch ra kế hoạch định hướng của riêng mình. Bây giờ cô ấy đã có địa vị nhất định, cho dù Gia Hành có yêu cầu mỹ nhân Tân Cương đóng phim truyền hình do công ty tự sản xuất, nếu không muốn cô ấy cũng có thể từ chối nhận. Nhưng trong cuộc sống, Nhiệt Ba vẫn là một cô gái nhỏ, đáng yêu.

8. Mẹ Thái Từ Khôn chính là người phát ngôn của anh, hầu như tất cả các điều kiện đàm phán, đàm phán hợp đồng đều là mẹ thay mặt đàm phán.

9. Lưu Vũ Ninh tiếp xúc với một bộ phim cổ trang hạng A, Triệu Anh Tử sau khi nghe tin này đã chủ động tiếp xúc với nhà sản xuất, muốn giành được hạng mục này, nhưng cô không có khả năng cạnh tranh.

10. Dịch Dương Thiên Tỷ và Chu Nhất Long hiện tại đều là những người trong giới điện ảnh, trong giới phi. Hai người dù sinh một người 2000 sinh một sinh 1985, nhưng trong giới điện ảnh thì không giống nhau, chênh lệch tuổi tác có mười mấy tuổi cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh, bởi vì nam diễn viên trẻ trong giới điện ảnh chỉ có mấy người, hơn nữa còn có cư dân mạng đem cả hai vào danh sách "tứ đại lưu lượng" của giới điện ảnh, vô tình khiến cho hai người tồn tại cạnh tranh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/2/2023: Vương Nhất Bác có quan hệ 'mờ ám' với nữ diễn viên đỉnh lưu, Dịch Dương Thiên Tỷ và Chu Nhất Long là 'đối thủ' trong giới điện ảnh? - Ảnh 2

11. Điền Hi Vi hiện tại đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, trước mắt quan trọng nhất chính là nắm chặt quay phim, tồn thêm mấy tác phẩm mới là chuyện đứng đắn.

12. Hoắc Kiến Hoa lui về hậu trường cũng là sự lựa chọn cá nhân của anh, anh rất coi trọng gia đình và người thân.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba, Đông Đại đóng vai chính trong "Công Tố Tinh Anh” sắp ra mắt, gần đây đang mời gọi đầu tư cho dự án phi.

14. Cúc Tịnh Y bây giờ chính là sự nghiệp phát triển có chút không thuận lợi, bản thân tài nguyên điện ảnh và truyền hình của cô tương đối đơn nhất, cũng không lấy được tài nguyên tốt gì, sau khi có hợp tác với nền tảng mặc dù nói có tài nguyên nhưng cũng không phải là đối tượng trọng điểm được nâng đỡ, cho nên phát triển tương đối trì trệ.

15. Phùng Thiệu Phong hiện tại phong độ không tốt lắm, thể lực của anh cũng không theo kịp cường độ cao quay phim.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/2/2023: Lưu Diệc Phi đang giảm cân khẩn cấp, Trần Hiểu không muốn nhận phim ngôn tình thần tượng?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Dịch Dương Thiên Tỷ Chu Nhất Long sao hoa ngữ sao châu á

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