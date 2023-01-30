Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/1/2023: Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh gay gắt trong dòng phim truyền hình cổ trang, Triệu Lộ Tư không có ý định yêu đương?

Sao quốc tế 30/01/2023 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. An Dĩ Hiên chuẩn bị hoàn tất thủ tục ly hôn với Trần Vinh Luyện. Chồng cũ bị giam tù cũng phải là chục năm, dù còn yêu nhưng vì con và tương lai sau này, cô ấy buộc phải đi đến quyết định đường ai nấy đi.

2. Đàm Tùng Vận luôn được tự do trong việc lựa chọn kịch bản, cô ấy không bị gò bó bởi tư bản hay công ty nên có thể chọn những bộ phim, vai diễn phù hợp với mình. Con đường phát triển sự nghiệp của cô ấy vẫn khá triển vọng.

3. Thái độ hiện tại của Cúc Tịnh Y chính là chuyện của mình tự mình định đoạt, phương diện công việc đều do chính cô sắp xếp.

4. Quan Hiểu Đồng thường xuyên đi du lịch với Lộc Hàm, trước khi dịch bệnh thường xuyên đi du lịch Nhật Bản.

5. Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh gay gắt trong dòng phim truyền hình cổ trang, cát-xê của Triệu Lệ Dĩnh cao hơn Dương Tử rất nhiều, đây chính là lợi thế của Dương Tử trong việc tranh giành tài nguyên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/1/2023: Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh gay gắt trong dòng phim truyền hình cổ trang, Triệu Lộ Tư không có ý định yêu đương? - Ảnh 1

6. Vương Tư Thông trong khoảng thời gian này hắn sẽ càng khiêm tốn nhất có thể, sẽ không tiếp tục gây chuyện.

7. Hiện trạng của Lý Hoành Nghị cũng không khác gì Triệu Lộ Tư mới ra mắt, chỉ có thể lăn lộn trong web drama chi phí nhỏ, trên cơ bản hạng mục hạng A trở lên lấy một vai phụ cũng khó khăn.

8. La Vân Hi hiện đang tăng cân.

9. Lưu Vũ Ninh lưu lượng truy cập, độ bám fan hâm mộ cũng không kém, hơn nữa hiệu suất chi phí cao, cho nên độ công nhận nền tảng vẫn rất cao, trong ngắn hạn tài nguyên của hắn cũng sẽ không kém, tài nguyên cũng sẽ tăng lên.

10. Triệu Lộ Tư chuyên tâm quay phim trong hai năm qua, hoàn thành các mục tiêu mà phía nhà đài Yokku đặt ra cho cô ấy, và hiện tại không có ý định yêu đương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/1/2023: Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh gay gắt trong dòng phim truyền hình cổ trang, Triệu Lộ Tư không có ý định yêu đương? - Ảnh 2

11. Dương Địch và Ngô Đồng chính là quan hệ hợp tác.

12. Đặng Siêu thực ra không thích nói chuyện, trừ khi có rất nhiều bạn bè ở bên anh ấy và họ có mối quan hệ thân thiết, nếu không ông xã Tôn Lệ sẽ không đảm nhận vai trò khuấy động bầu không khí.

13. Triệu Lộ Tư chuyên tâm quay phim trong hai năm qua, hoàn thành các mục tiêu mà phía nhà đài Yokku đặt ra cho cô ấy, và hiện tại không có ý định yêu đương.Những video về cuộc phỏng vấn, câu trả lời của Vương Nhất Bác trong buổi quảng bá Vô Danh thật sự khiến anh ấy chịu rất nhiều ảnh hưởng. 

14. Cung Tuấn hiện đang âm thầm đóng phim với mức cát-xê cao, tài nguyên của nam tài tử hiện tại rất ổn định và anh ấy không cần dựa vào số liệu để thu hút tài nguyên.

15. Trương Nghệ Hưng cũng đầu tư vào nhà hàng ở quê nhà.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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