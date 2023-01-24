Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/1/2023: Angela Baby mời giáo viên dạy diễn xuất, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có khả năng tái hợp?

Sao quốc tế 24/01/2023 13:54

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. La Tấn trước khi đi ngủ ngáy rất nghiêm trọng, sau đó phẫu thuật, bây giờ thì có giảm thiểu một ít.

2. Cục Du lịch Vân Nam rất biết ơn phim "Đi đến những nơi có gió" do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính, thúc đẩy du lịch địa phương, đặt phòng khách sạn đã tăng lên rất nhiều trong tháng này.

3. Đằng sau công ty Triệu Lộ Tư là công ty Dương Dương đang nắm giữ, doanh nghiệp cũng có cổ phần.

4. Ngụy Đại Huân rất biết cách làm hài lòng phụ nữ, thích đặt cho bạn gái rất nhiều biệt danh

5. Angela Baby rất quan tâm đến đánh giá kỹ năng diễn xuất của cư dân mạng, cô cũng có mời giáo viên giảng dạy huấn luyện.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/1/2023: Angela Baby mời giáo viên dạy diễn xuất, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có khả năng tái hợp? - Ảnh 1

6. Cúc Tịnh Y không dễ đuổi theo, trong giới giải trí mà nói, trải nghiệm tình cảm quả thật là tương đối ít, cô cũng không đi kết giao bạn bè nghệ sĩ trong giới.

7. “Vân Tương truyện" của Trần Hiểu dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 2/2023.

8. Trong giới Lưu Thi Thi có rất nhiều nghệ sĩ bạn bè, thậm chí có người chỉ là một lần hợp tác ngắn ngủi, lén lút hợp tác có thể qua lại rất nhiều năm.

9. Thái Từ Khôn anh là một nghệ sĩ có sự tự giác kỉ luật cao.

10. Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi không có khả năng tái hợp trong dự án mới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/1/2023: Angela Baby mời giáo viên dạy diễn xuất, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có khả năng tái hợp? - Ảnh 2

11. Lộc Hàm tương đối tôn trọng suy nghĩ của Quan Hiểu Đồng, tình cảm hiện tại của hai người rất ổn định.

12. Vương Khải không có bạn gái, anh độc thân.

13. Viên Băng Nghiên vẫn không bị phong sát rõ ràng, chỉ là vì dư luận khiêm tốn một thời gian.

14. Vương Nhất Bác tạm thời sẽ không tham gia vào chiến lược kinh doanh và quản lý của công ty, tinh thần chủ yếu của anh vẫn là tập trung vào việc làm nghệ sĩ trước sân khấu, làm diễn viên tốt.

15. Hiện tại sự nghiệp của Trương Nhược Quân càng ngày càng phát triển tốt, Đường Nghệ Hân càng thiên về gia đình, có kịch bản tốt thì nhận, không có ở nhà chăm sóc con cái.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Từ khóa:   Angela Baby Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi sao hoa ngữ sao châu á

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