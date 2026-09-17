Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Chiếc hộp kim loại màu đen cũ và chiếc vòng tay vàng, trông có vẻ là hàng giả, đã được ông Chokcherd Duangngern, 45 tuổi, một tài xế xe ôm, mang đến cửa hàng thu mua vàng ở phường Prachatipat, huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan để kiểm tra và bán với giá 81,7 triệu đồng.
Video 14:30 17/09/2026

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

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