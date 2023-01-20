Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/1/2023: Dương Mịch đang tuyển chọn diễn viên trẻ mới, Lưu Khải Uy và bạn gái mới chưa có ý định kết hôn?

Sao quốc tế 20/01/2023 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hợp đồng giữa Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa được ký kết đến năm 2026.Từ thực tập sinh đến nghệ sĩ giải trí, rồi trở thành nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất cho công ty, và cuối cùng là cổ đông của công ty, khi ở tuổi 25 tuổi.

2. Bộ phim "Liều mạng yêu một cô gái" chính thức được cấp phép lập dự án. Diễn viên chính cơ bản đã định hoàng Cảnh Du, Triệu Lộ Tư.

3. Lưu Diệc Phi kết bạn không quá coi trọng danh tiếng của đối phương.

4. Bộ phim Võ lâm hữu hiệp khí do Lý Hồng Nghị và Hoàng Nhật Oánh đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 29/1 trên Youku

5. Dương Mịch đã đến học viện điện ảnh để chọn người mới, dự định sẽ thành lập công ty giải trí riêng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/1/2023: Dương Mịch đang tuyển chọn diễn viên trẻ mới, Lưu Khải Uy và bạn gái mới chưa có ý định kết hôn? - Ảnh 1

6. Mặc dù Ngô Thiến đã rút khỏi Weibo, nhưng công ty vẫn sử dụng tài khoản của cô vẫn sẽ làm tuyên truyền, ảnh hưởng không lớn đến việc phát sóng tác phẩm của cô.

7. Trương Lăng Hách hiện tại thể loại phim nào cũng được coi trọng. Độ nhận diện cũng khá tốt, sau này còn có một cổ ngôn đã ký hợp đồng.

8. Triệu Lộ Tư tiếp tới muốn nhận nhiều phim hiện đại.

9. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn rất tốt đẹp dù bên ngoài đồn đoán li hôn mấy năm nay.

10. Lưu Khải Uy và bạn gái mới tạm thời không có ý định kết hôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/1/2023: Dương Mịch đang tuyển chọn diễn viên trẻ mới, Lưu Khải Uy và bạn gái mới chưa có ý định kết hôn? - Ảnh 2

11. Triệu Lệ Dĩnh bây giờ có thời gian sẽ đến phòng tập thể dục để tập thể dục, đặc biệt mời huấn luyện viên thể dục để giúp cô giữ dáng.

12. Không ngờ, tình hình gần đây của Vương Tư Thông có chút thay đổi, anh đứng trong đám đông không những không đeo khẩu trang, còn hào phóng mặc cho người qua đường quay phim, không có biểu cảm chơi điện thoại di động, người bên cạnh khiêu khích thế nào cũng không lên tiếng.

13. Bộ phim mới của Bạch Kính Đình đang trong quá trình quay, hiện tại chính kịch mời anh cũng không ít.

14. Trọng tâm tiếp theo của Lưu Thi Thi sẽ tạm thời trở về với gia đình, đón một năm mới tốt đẹp, sau đó là chờ dự án phim "hồ yêu trúc nghiệp" khởi động.

15. Ngô Thiến Trương Vũ Kiếm không có khả năng tái hôn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/1/2023: Dương Tử và Phạm Thừa Thừa rất thân thiết, Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận tái hợp trong phim mới?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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