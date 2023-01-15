Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/1/2023: Triệu Lệ Dĩnh tái ngộ cùng Chu Nhất Long trong dự án phim truyền hình, Lý Hiện và Lưu Diệc Phi sẽ song ca cùng nhau?

2. Ở phim trường "199 Yêu" trong lúc chờ quay Dương Tử và Phạm Thừa Thừa khá vui vẻ, chủ yếu do tính cách hợp với nhau.

1. Nguyên tắc nhận phim của Lưu Diệc Phi là cô ấy phải hài lòng với kịch bản và nhân vật của mình. Cô ấy cũng không muốn hợp tác cùng nam chính có lưu lượng cao.

4. Phạm Thừa Thừa hiện tại hướng tới con đường làm diễn viên, ekip của nam minh tinh cố gắng làm phai nhạt cái mác idol của anh ấy. Cho nên dù nhóm có hoạt động trở lại thì Phạm Thừa Thừa cũng sẽ không tham gia, chỉ 3 tháng nữa là hợp đồng với Yuehua sẽ kết thúc.

5. Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long khi hợp tác trong Minh Lan Truyện rất vui vẻ, họ đánh giá rất cao về đối phương. Nên nếu như cả hai tái ngộ trong dự án khác thì họ sẽ không có sự cạnh tranh về phiên vị hay làm mích lòng nhau. Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long dự kiến ​​đóng chính trong phim truyền hình "Thiên kiêu".

6. Trên mạng có tin đồn Hồ Ca và Giang Sơ Ảnh sẽ hợp tác trong bộ "Trương Cư Chính". Nhưng khả năng này không lớn, phía Hồ Ca vẫn giữ thái độ cẩn trọng với Giang Sơ Ảnh.

7. Trong mắt các nhà sản xuất, Đàm Tùng Vận giờ đã thành cái tên gánh rating cực ổn. Tiếc rằng tài nguyên thời trang lại không bắt kịp tài nguyên phim ảnh của cô ấy, tức là phim nổi nhưng diễn viên vẫn cứ bình thường.

8. Nam chính bộ "Thất Căn Hung Giản" coi như đã định là Hoàng Cảnh Du, nữ chính thì vẫn đang tranh nhau, Lưu Hạo Tồn cũng đang tiếp xúc.

9. Vương Hạc Đệ quay xong bộ phim truyền hình này còn có bộ phim cổ trang khác.

10. Đêm giao thừa của Tencent, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã được mời vào danh sách khách mời, hơn nữa còn là hai người cùng biểu diễn trên sân khấu.

11. Tạ Na bây giờ hợp tác với nền tảng nào cũng không thuận lợi, không có hợp đồng lâu dài, cho nên cũng chỉ có thể lo lắng cho gia đình trước, sự nghiệp lại tìm hướng khác.

12. Lý Hiện rất coi trọng bộ phim này hiện đang phát sóng, bởi vì đối với anh mà nói rất quan trọng, bởi vì đã lâu không tham gia kịch, hơn nữa trong vài bộ phim tồn kho, bộ phim này có khả năng nổi tiếng nhất.

13. Chu Nhất Long không từ chối hẳn những lời mời đóng phim truyền hình.

14. Tỉnh Bách Nhiên có mối quan hệ tốt với Diêu An Na, "công chúa Huawei" rất thích anh ấy, kiểu tình cảm giữa những người bạn. Cô ấy thường mời Tỉnh Bách Nhiên đến chơi khi cô ấy tổ chức tiệc tùng.

15. An Lạc Truyện đã vượt qua vòng kiểm duyệt và Youku hiện đang chọn lịch phát sóng phù hợp

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.