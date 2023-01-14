Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/1/2023: Dương Mịch sẽ đóng phim điện ảnh vào tháng 2, Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ tự lấy được tài nguyên cho mình?

Sao quốc tế 14/01/2023 13:54

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dự án phim "Hoắc liên hoa" đã định Trần Phi Vũ và Ngu Thư Hân đóng chính.

2. Thành Nghị đang ở thời kỳ ổn định nhất sự nghiệp, mấy năm nay đều có phim hot, fan cũng gắn bó hơn, tài nguyên kinh doanh cũng được cải thiện rất nhiều.

3. Mẹ Trần Phi Vũ toàn quyền kiểm soát sự nghiệp, tình bạn, tình cảm của cậu ấy. Nhân viên trong đoàn đội cũng sẽ góp sức vào chuyện này để lấy lòng mẹ anh ấy.

4. Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long khi hợp tác trong Minh Lan Truyện rất vui vẻ, họ đánh giá rất cao về đối phương. Nên nếu như cả hai tái ngộ trong dự án khác thì họ sẽ không có sự cạnh tranh về phiên vị hay làm mích lòng nhau.

5. Dương Mịch đang đàm phán movie của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, nếu thuận lợi thì tháng 2 vào đoàn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/1/2023: Dương Mịch sẽ đóng phim điện ảnh vào tháng 2, Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ tự lấy được tài nguyên cho mình? - Ảnh 1

6. Trần Hiểu nghiện thuốc lá, nhưng có ai nói không thích khói thuốc thì anh ấy sẽ né họ ra, đi chỗ khác hút thuốc.

7. Tỉnh Bách Nhiên có mối quan hệ tốt với Diêu An Na, "công chúa Huawei" rất thích anh ấy, kiểu tình cảm giữa những người bạn. Cô ấy thường mời Tỉnh Bách Nhiên đến chơi khi cô ấy tổ chức tiệc tùng.

8. Lưu Diệc Phi bị giới chuyên môn phàn nàn vì rating phim mới thấp. Chuyện Lưu Diệc Phi bị phàn nàn thật ra cũng khá oan uổng, tuy cô ấy được chọn vì để gánh phim nhưng sự thành công của một bộ phim không thể nào chỉ dựa vào diễn xuất của một diễn viên mà còn phụ thuộc vào kịch bản và sắp xếp cốt truyện có thể khiến người xem vừa lòng hay không nên đổ hết lỗi lên một người là không hợp lý.

9. Trương Bân Bân và Cảnh Điềm nhận được kịch bản mong họ tái ngộ, cả hai cũng tỏ ý hứng thú chứ không hề từ chối. Dù sao cả hai đã tạo ra hiệu ứng bùng cháy trong Tư Đằng.

10. Triệu Lệ Dĩnh là kiểu nghệ sĩ có thể tự kéo được tài nguyên. Dù sao cô ấy có nhiều tác phẩm khi chiếu đạt hiệu quả cao như thế nên phần lớn tài nguyên sẽ chủ động tiếp xúc với cô ấy. Bởi vậy dù rời Hòa Tụng cũng không mấy ảnh hưởng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/1/2023: Dương Mịch sẽ đóng phim điện ảnh vào tháng 2, Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ tự lấy được tài nguyên cho mình? - Ảnh 2

11. Sự nghiệp của Tống Uy bị ảnh hưởng lớn vì vụ kiện với công ty. Vì những điều khoản trong hợp đồng mà lượng kịch bản cậu ấy có thể nhận không quá nhiều.

12. Dương Dương rất chú ý đến hình tượng, quần áo anh ấy mặc xuất hiện trước công chúng không được có bất kỳ nếp nhăn nào.

13. Bộ phim "Đừng rung động với tôi" tháng 3 khai máy, do Châu Dã, Lâm Nhất đóng chính.

14. Trong phim mới của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng có rất nhiều cảnh "ngọt ngào", cậu ấy định chuyển mình đến cùng.

15. Gần đây có khá nhiều tin tiêu cực về Dương Mịch, cô ấy đã không còn liên quan gì đến công ty cũ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/1/2023: Dương Mịch và Đường Yên không còn xích mích với nhau, Tiêu Chiến 'nên duyên' với Tống Tổ Nhi trong phim cổ trang?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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