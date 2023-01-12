2. Cúc Tịnh Y gần đây đã tìm được người giúp cô kết nối tài nguyên bên ngoài, thật sự không trông cậy được gì vào công ty.

1. Dương Tử đối với Thanh Trâm Hành thật sự không còn chút hi vọng nào. Khả năng quay lại và phát sóng là rất thấp.

4. Dương Mịch không cho phép xài quá 15 chiếc kẹp tóc khi tạo kiểu, lý do là vì nhiều kẹp sẽ làm tổn thương chân tóc, gây rụng tóc.

5. Gần đây, mạng lan truyền tin đồn Chung Hán Lương độc thân trở lại rồi. Trước đó, nhiều tin tức khẳng định rằng nam diễn viên "ẩn hôn", chưa bao giờ công khai chuyện lập gia đình và có con, những người hâm mộ lâu năm của anh ấy cũng thừa biết sự việc này. Nhưng vài ngày gần đây thì tin tức Chung Hán Lương và vợ đã ly hôn rộ lên, nghe nói nguyên nhân là có "tiểu tam" chen vào.

Về sự nghiệp, Chung Hán Lương muốn tìm hướng bứt phá sau thời gian dài chững lại. Tuổi tác của anh ấy không còn hợp đóng ngôn tình nữa rồi, cố chấp chỉ bị chê cười mà thôi, nhưng hình tượng và diễn xuất của nam tài tử lại không đủ trình đóng phim chính kịch, hướng đi quả thật rất khó khăn.

6. Đi Đến Nơi Có Gió là một thất bại với Lưu Diệc Phi, tuy rằng rating của phim không đến nỗi quá tệ, ngang bằng với thành tích trung bình trên đài Hồ Nam, nhưng sao có thể so sánh thế được. Với sức nóng và cái tầm của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện, phí bản quyền của phim rất cao vì được kỳ vọng nhiều, nhưng rồi kết quả chỉ tầm trung. Điều này khiến fan đài Hồ Nam và nhà đài cực kỳ thất vọng.

7. Bạch Lộc vẫn tiếp tục tham gia Keep Running mùa sau, cô ấy có mối quan hệ rất tốt với tổ tiết mục.

8. Ngu Thư Hân không thiếu phim truyền hình, nhưng cơ bản đều là chế tác nhỏ, cô ấy vẫn chưa hot đến mức có thể nhận những dự án trọng điểm.

9. Nguyên nhân Cúc Tịnh Y tụt dốc không phải do cô ấy, danh tiếng của nghệ nhân cũng bị ảnh hưởng bởi công ty.

10. Dự án tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều là điện ảnh. Sự cạnh tranh từ màn ảnh nhỏ sẽ dịch chuyển sang màn ảnh rộng.

11. Trương Hàn đang nỗ lực tập thể hình điều chỉnh cơ thể, ít nhất thoát khỏi hình ảnh hiện tại.

12. Địa vị của Đường Yên hiện tại rất khó nói, phim chế tác lớn không đến lượt, nhưng phim chế tác nhỏ không muốn nhận, nên mới khó gia nhập vào đoàn phim mới.

13. Người được Hoa Sách sủng ái nhất hiện tại là Đàm Tùng Vận, trước đây ưu ái cho Ngô Thiến. Khi đưa tài nguyên cho Đàm Tùng Vận nếu như cô ấy không đồng ý thì công ty sẽ chuyển cho Lương Khiết.

14. Sau ồn ào với Vũ Canh Kỷ, Lý Nhất Đồng không thiếu phim để đóng, toàn là vai chính.

15. Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược: Nam chính đã định Trần Phi Vũ, nữ chính khả năng lớn là Ngu Thư Hân, cuối tháng 4 khởi động máy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.