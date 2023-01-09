Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/1/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Dương Tử trong dự án phim hình sự, quyền nuôi dưỡng con gái vẫn là Lưu Khải Uy thắng thế?

Sao quốc tế 09/01/2023 14:12

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thành tích phim truyền hình của Đàm Tùng Vận vẫn luôn tốt nhưng không thể giúp cô ấy trở thành "nữ đỉnh lưu" được. chủ yếu vì cô ấy vẫn khá bảo thủ trong việc chọn phim, ổn định nhưng không dám đột phá.

2. Dương Siêu Việt sẽ tự tìm đến nhà đầu tư, nhà sản xuất để kiếm tài nguyên, giá cô ấy đưa ra không cao, chuyện này ở trong vòng được tính là chuyện tốt.

3. Khách mời Đêm giao thừa đài Hồ Nam: Lưu Diệc Phi, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Lý Hiện, Trương Nghệ Hưng, Lưu Vũ Ninh, Dương Siêu Việt, Lý Nhất Đồng.

4. Vai nữ chính của bộ phim "Không Thể Cho Ai Biết" đang tiếp xúc với Trương Tịnh nghi.

5. Quyền nuôi dưỡng con gái - bé Tiểu Gạo Nếp vẫn ở trong tay Lưu Khải Uy, chứ không phải Dương Mịch.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/1/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Dương Tử trong dự án phim hình sự, quyền nuôi dưỡng con gái vẫn là Lưu Khải Uy thắng thế? - Ảnh 1

6. Những phim của Trần Phi Vũ đều phải thông qua sự xét duyệt của mẹ cậu ấy, nên đến bây giờ ngoại trừ phim của bố thì anh chàng chưa có thêm dự án nào. Nói vậy thôi chứ đừng lo về tài nguyên của Trần Phi Vũ, tài nguyên của sao nam này mà không mạnh thì có ai mạnh nữa đây.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba tháng 3 sẽ ra nước ngoài dự buổi trình diễn của thương hiệu thời trang Dior.

8. Triệu Lệ Dĩnh gần đây không đóng phim nhưng lại córất nhiều hoạt động, cô ấy cũng đã hợp tác với một đội trang điểm mới, đội mới cũng rất hợp với cô ấy hiện tại.

9. Phạm Thừa Thừa là "cái tên vàng", được nhiều nhà sản xuất săn đón trong các chương trình giải trí, thực tế.

10. Bộ phim "Nữ cảnh sát trưởng" của đạo diễn Trương Vĩnh Tân lúc đầu có tiếp xúc với Dương Tử nhưng sau khi Dương Tử đọc kịch bản phát hiện kịch bản có vấn đề nên đã từ chối, sau đó cô ấy nhận bộ "Ái tình 199" đóng chung với Phạm Thừa Thừa, cuối cùng dự án này giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/1/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Dương Tử trong dự án phim hình sự, quyền nuôi dưỡng con gái vẫn là Lưu Khải Uy thắng thế? - Ảnh 2

11. Thỉnh thoảng hay có tin đồn về hôn nhân hay cuộc sống giữa Nhậm Gia Luân với vợ, nhưng nhiều người có thể tin tưởng vào nhân cách của nam diễn viên. Thông báo công khai lập gia đình khi sự nghiệp mới phất lên thì có mấy ai được như Nhậm Gia Luân đâu, đủ để thấy anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, bản lĩnh. Số người có dũng khí công khai chuyện tình cảm như Lộc Hàm, Nhậm Gia Luân không có nhiều.

12. Dương Dĩnh lúc không phải làm việc thường sẽ ra ngoài chơi.

13. Chân của Vương Nhất Bác đã bị thương vì biểu diễn ở đêm giao thừa, hiện đang đi khập khiễng.

14. Tôn Di chính là Dương Dĩnh phiên bản thứ hai, dựa vào hôn nhân muốn đổi đời, để rồi ly hôn lại trở thành người phụ nữ độc lập.

15. Trình Tiêu thường xuyên nhuộm tóc khiến tóc bị rụng, cô ấy phải đội tóc giả ở một số sự kiện.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/1/2023: Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí, những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị cắt ghép rất nhiều?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/1/2023: Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí, những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị cắt ghép rất nhiều?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á làng sao Lưu Khải Uy Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/1/2023: Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí, những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị cắt ghép rất nhiều?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/1/2023: Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí, những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị cắt ghép rất nhiều?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/1/2023: Angela Baby yêu đương với người giàu có ngoài ngành, Lưu Diệc Phi hiện đang độc thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/1/2023: Angela Baby yêu đương với người giàu có ngoài ngành, Lưu Diệc Phi hiện đang độc thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/1/2023: Dương Tử dễ kết thân với mọi người, Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có khả năng đóng phim chung?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/1/2023: Dương Tử dễ kết thân với mọi người, Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có khả năng đóng phim chung?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/1/2023: Dương Mịch bị nhà đài ép giảm thù lao, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện sẽ phối hợp tuyên truyền cho phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/1/2023: Dương Mịch bị nhà đài ép giảm thù lao, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện sẽ phối hợp tuyên truyền cho phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/1/2023: Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong vẫn giữ liên lạc với nhau, Dương Tử giảm 7 ký để tham gia phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/1/2023: Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong vẫn giữ liên lạc với nhau, Dương Tử giảm 7 ký để tham gia phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2023: Dương Mịch được nhiều 'đàn em' trong giới theo đuổi, Triệu Lệ Dĩnh đóng phim điện ảnh để chuyển hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2023: Dương Mịch được nhiều 'đàn em' trong giới theo đuổi, Triệu Lệ Dĩnh đóng phim điện ảnh để chuyển hình?

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 18 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 50 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 18 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay