Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/1/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Dương Tử trong dự án phim hình sự, quyền nuôi dưỡng con gái vẫn là Lưu Khải Uy thắng thế?

2. Dương Siêu Việt sẽ tự tìm đến nhà đầu tư, nhà sản xuất để kiếm tài nguyên, giá cô ấy đưa ra không cao, chuyện này ở trong vòng được tính là chuyện tốt.

1. Thành tích phim truyền hình của Đàm Tùng Vận vẫn luôn tốt nhưng không thể giúp cô ấy trở thành "nữ đỉnh lưu" được. chủ yếu vì cô ấy vẫn khá bảo thủ trong việc chọn phim, ổn định nhưng không dám đột phá.

4. Vai nữ chính của bộ phim "Không Thể Cho Ai Biết" đang tiếp xúc với Trương Tịnh nghi.

5. Quyền nuôi dưỡng con gái - bé Tiểu Gạo Nếp vẫn ở trong tay Lưu Khải Uy, chứ không phải Dương Mịch.

6. Những phim của Trần Phi Vũ đều phải thông qua sự xét duyệt của mẹ cậu ấy, nên đến bây giờ ngoại trừ phim của bố thì anh chàng chưa có thêm dự án nào. Nói vậy thôi chứ đừng lo về tài nguyên của Trần Phi Vũ, tài nguyên của sao nam này mà không mạnh thì có ai mạnh nữa đây.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba tháng 3 sẽ ra nước ngoài dự buổi trình diễn của thương hiệu thời trang Dior.

8. Triệu Lệ Dĩnh gần đây không đóng phim nhưng lại córất nhiều hoạt động, cô ấy cũng đã hợp tác với một đội trang điểm mới, đội mới cũng rất hợp với cô ấy hiện tại.

9. Phạm Thừa Thừa là "cái tên vàng", được nhiều nhà sản xuất săn đón trong các chương trình giải trí, thực tế.

10. Bộ phim "Nữ cảnh sát trưởng" của đạo diễn Trương Vĩnh Tân lúc đầu có tiếp xúc với Dương Tử nhưng sau khi Dương Tử đọc kịch bản phát hiện kịch bản có vấn đề nên đã từ chối, sau đó cô ấy nhận bộ "Ái tình 199" đóng chung với Phạm Thừa Thừa, cuối cùng dự án này giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

11. Thỉnh thoảng hay có tin đồn về hôn nhân hay cuộc sống giữa Nhậm Gia Luân với vợ, nhưng nhiều người có thể tin tưởng vào nhân cách của nam diễn viên. Thông báo công khai lập gia đình khi sự nghiệp mới phất lên thì có mấy ai được như Nhậm Gia Luân đâu, đủ để thấy anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, bản lĩnh. Số người có dũng khí công khai chuyện tình cảm như Lộc Hàm, Nhậm Gia Luân không có nhiều.

12. Dương Dĩnh lúc không phải làm việc thường sẽ ra ngoài chơi.

13. Chân của Vương Nhất Bác đã bị thương vì biểu diễn ở đêm giao thừa, hiện đang đi khập khiễng.

14. Tôn Di chính là Dương Dĩnh phiên bản thứ hai, dựa vào hôn nhân muốn đổi đời, để rồi ly hôn lại trở thành người phụ nữ độc lập.

15. Trình Tiêu thường xuyên nhuộm tóc khiến tóc bị rụng, cô ấy phải đội tóc giả ở một số sự kiện.