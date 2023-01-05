Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/1/2023: Dương Mịch bị nhà đài ép giảm thù lao, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện sẽ phối hợp tuyên truyền cho phim mới?

Sao quốc tế 05/01/2023 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đoàn phim Vương Quyền Phú Quý thật sự có nhắm đến Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân vào vai chính, nhưng cả hai vẫn chưa chắc chắn xác định diễn. Ngô Lỗi khả năng cao hơn sẽ nhận, còn Ngu Thư Hân đang quay hình khá nhiều bộ phim nên có khả năng sẽ không tham gia nữa.

2. Tống Dật cũng đã mua một căn nhà trong khu của Bạch Kính Đình.

3. Webdrama "Đừng động tâm với tôi" do Dương Siêu Việt và Tống Uy Long đóng chính khoảng giữa tháng 3 sẽ khai máy.

4. Trần Ngọc Kỳ hết hạn hợp đồng với công ty Đường Yên, sắp sửa ký kết làm nghệ sỹ dưới trướng Ngô Kỳ Long.

5. Hiện tại thị trường không chào đón Dương Mịch như mấy năm trước nữa. Cô ấy nhận dự án mới bị nền tảng ép giá khá gắt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/1/2023: Dương Mịch bị nhà đài ép giảm thù lao, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện sẽ phối hợp tuyên truyền cho phim mới? - Ảnh 1

6. Nói về mối quan hệ giữa các thành viên trong Keep Running thường chia làm nhóm nhỏ chơi với nhau, bộ ba Lộc Hàm - Đặng Siêu - Trần Hách là cực kỳ thân thiết. Giờ thì Lý Thần khá trung hòa, giữ mối quan hệ tốt với cả nhóm thành viên lão làng lẫn lứa nghệ sỹ mới, Sa Dật thì thân thiết với lớp trẻ hơn, có quan hệ cực tốt với Thái Từ Khôn. Còn lại nhóm nghệ sỹ trẻ giữ mối quan hệ đồng nghiệp với mọi người, như Bạch Lộc vì khả năng giao thiệp của cô ấy rất tốt. 

7. Vương Hạc Đệ đang bị dân tình mỉa mai lương nghệ sỹ đã cao mà còn tham, khi giá những món đồ của thương hiệu riêng khá đắt, còn chất lượng ở mức trung bình.

8. Bộ phim “Anh hùng chí” sẽ được khởi quay vào ngày 9 tháng 1. Nam chính là Thành Nghị, nữ chính là Lý Nhất Đồng, nam phụ là Tiêu Thuận Nghiêu.

9. La Vân Hi gần nhất đang đàm phán với một bộ phim truyền hình chính kịch của đài trung ương, anh ấy thực sự không muốn tiếp tục quay phim thần tượng nữa.

10. Lưu Diệc PhiLý Hiện sẽ phối hợp tuyên truyền cho bộ phim mới "Đi đến nơi có gió" trong thời gian bộ phim đang phát sóng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/1/2023: Dương Mịch bị nhà đài ép giảm thù lao, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện sẽ phối hợp tuyên truyền cho phim mới? - Ảnh 2

11. Dương Tử rất ngại đi họp lớp, bạn bè của cô ấy sẽ nhờ cô ấy quảng cáo sản phẩm giúp họ.

12. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh đã chấm dứt với Hoà Tụng nhưng cô ấy vẫn giữ quan hệ với Lý Băng Băng.

13. Lưu lượng của Đàm Tùng Vận vẫn không thể tăng lên, giá trị thương mại của cô ấy cũng ở mức trung bình nên cô ấy không có nhiều lợi thế trong việc cạnh tranh phiên bị. Tuy nhiên, cô ấy đã có một số tác phẩm tốt chính vì vậy mà danh tiếng của cô ấy trong giới rất tốt, không thiếu tài nguyên phim truyền hình để quay.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba không có kế hoạch tham gia vào đoàn làm phim trước kỳ nghỉ Tết. Sau Tết cô ấy sẽ cân nhắc về việc nhận phim mới. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mua một căn nhà mới ở Thượng Hải các công việc liên quan còn rất phức tạp, cần có thời gian giải quyết.

15.  Vương Nhất Bác hiện tại đi rất thuận lợi trong giới điện ảnh, mấy ông lớn trong giới điện ảnh cũng nguyện ý dẫn anh đi, phần tiếp theo của anh có nói về điện ảnh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/1/2023: Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong vẫn giữ liên lạc với nhau, Dương Tử giảm 7 ký để tham gia phim?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ sao châu á Lưu Diệc Phi Lý Hiện

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