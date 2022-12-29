Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/12/2022: Dương Mịch sẽ cân nhắc vai phản diện, Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ chỉ là quan hệ bạn bè?

4. Cúc Tịnh Y hiện được hỗ trợ bởi iQiyi, nhưng tài nguyên của cô ấy không được cải thiện nhiều, chỉ xoay quanh những dự án phim cấp A. Nữ minh tinh nghĩ rằng phía nền tảng và diễn viên là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau nên chủ quan. Giờ đây, hình ảnh của cô ấy không còn phù hợp với phong cách của các thương hiệu cao cấp. Mỗi khi rảnh rỗi, Cúc Tịnh Y thường ở nhà, ít giao tiếp trong giới, nên cô ấy chẳng quen thân với cao tầng nào để giúp mình cải thiện nguồn tài nguyên.

3. Bên cạnh Tống Thiến không thiếu người theo đuổi, có người còn là người thành công ngoài giới, nhưng bất kể là sự nghiệp hay cuộc sống riêng tư của cô đều rất khiêm tốn.

5. Trong tác phẩm tiếp theo, Dương Mịch sẽ cân nhắc vai phản diện. Gỡ được "rào cản" Gia Hành giúp cô ấy thoải mái lựa chọn kịch bản hơn.

6. Trong khoảng thời gian này "cánh săn ảnh" thay phiên nhau đi theo Triệu Lệ Dĩnh, sau khi đóng phim xong sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

7. Nếu Phù Đồ Duyên cũng thành công như Thương Lan Quyết, không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Hạc Đệ sẽ vươn tầm thành đỉnh lưu.

8. Dù rằng mất đi "chống lưng" Huỳnh Hiểu Minh khiến tài nguyên phim ảnh của Angela Baby rơi vào thời kỳ ảm đạm, thế nhưng về mảng thời trang của cô nàng thì không tồi, vẫn là cái tên hàng đầu được nhiều thương hiệu săn đón.

9. Cổ Lực Na Trát có đến 5 bộ phim truyền hình "tồn kho" đang chờ phát sóng, nhưng tất cả đều không có hi vọng gì giúp ích cho sự nghiệp của cô ấy "đổi vận". Chủ yếu là lối diễn xuất của nữ diễn viên đơ và không tự nhiên.

10. Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, hai người họ ở hậu trường như thế nào, trên trường quay ra sao thì ngoài đời cũng không khác mấy. Trương Tịnh Nghi là một nữ diễn viên rất lịch sự, cô ấy khá nhí nhảnh, dễ thương. Còn Trần Phi Vũ là kiểu người tri thức, hai người họ phối hợp diễn xuất rất tự nhiên và chân thực. Thế nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè đơn thuần mà thôi.

11. Trong mắt Vu Chính thì Hứa Khải chính là "nhất ca" của công ty, đương nhiên anh ta sẽ che chở "gà cưng" của mình hơn những người khác. Bên cạnh đó, Hứa Khải rất ngoan và nghe lời Vu Chính, thế nên biên kịch vàng rất ưng ý và sẵn sàng cung cấp nhiều tài nguyên chất lượng cho anh chàng.

12. Phía sau Ngu Thư Hân có một bộ phim cổ trang đại nữ chủ muốn quay, mặt khác còn có bộ cổ trang khác đang nói chuyện, hơn nữa trước mắt nàng quay bộ phim này, không có gì bất ngờ nàng sẽ quay liên tục ba bộ cổ trang, sang năm phần lớn thời gian đều phải ở Hoành Điếm. Gần đây cô còn tiếp xúc với một bộ phim truyền hình hiện đại của Xiao Manh, cũng là bởi vì có Thương Lan Quyết gia tăng, dự án tìm cô càng ngày càng nhiều.

13. Triệu Lệ Dĩnh rất không hài lòng với bộ phim "Hữu Phỉ", cô không liên lạc với nhà sản xuất, nhà tài trợ của bộ phim này.

14. Nữ chính Võ Canh Kỷ của Nhâm Gia Luân đã định Hình Phỉ, ban đầu rất nhiều người cho rằng sẽ là nữ nhị Chúc Tự Đan tiếp nhận vai nữ chính, fan nhà cô hiện tại cũng đang mắng Gia Hành vô năng, để cô đi làm phụ với Hình Phi. Sự chênh lệch giữa hai người không lớn, cho nên fan cảm thấy làm nữ nhị cho Lý Nhất Đồng cũng được, làm nữ nhị với Hình Phi liền có chút rớt hạng.

15. Trương Tử Phong giới thiệu đạo diễn mình quen biết nhiều năm với Yên Hủ Gia, cô muốn đưa Yên Hủ Gia vào giới điện ảnh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.