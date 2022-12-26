Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2022: Nhậm Gia Luân bị bà xã quản lý nghiêm ngặt, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni sẽ hợp tác?

Sao quốc tế 26/12/2022 13:56

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay đổi rất nhiều trong các bức ảnh mới nhất của anh ấy, và các đặc điểm trên khuôn mặt của anh cũng đang bị bàn tán theo hướng tiêu cực. 

2. Hai dự án tiếp theo của Dương Mịch đều là phim điện ảnh, cô ấy muốn "đổi gió" và bứt phá. Thị trường phim điện ảnh thoải mái hơn với người ở độ tuổi cô ấy, còn thể loại ngôn tình cổ trang dần dần bị lứa sao trẻ đã chiếm hết thị phần.

3. Nhậm Gia Luân học vũ đạo rất nhanh, gấp 3-4 lần người thường. Các động tác cơ bản anh ấy nhìn qua một lần là thuộc ngay, một bài nhảy hoàn chỉnh ở cấp độ khá khó thì nam diễn viên sẽ thành thạo sau 2-3 giờ tập luyện.

4. Vương Hạc Đệ sẽ trở thành thành viên cố định của Keep Running, thay thế suất của Chu Thâm hoặc Thái Từ Khôn.

5. Nhậm Gia Luân được bà xã quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, trong phòng làm việc của anh cũng có người mà vợ anh sắp xếp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2022: Nhậm Gia Luân bị bà xã quản lý nghiêm ngặt, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni sẽ hợp tác? - Ảnh 1

6. Đoàn đội của Điền Hi Vi khá giỏi trong việc giành tài nguyên phim .

7. Khách mời tiệc Tất niên 2023 của Chiết Giang: Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ, Phạm Thừa Thừa, Lý Vinh Hạo, Dương Thừa Lâm, Quan Hiểu Đồng, Angelababy, Trương Bích Thần.

8. Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện dự kiến sẽ lên sóng trên đài Hồ Nam vào ngày 03/01 sắp tới.

9. Gần đây có rất nhiều tin tức về người cũ của Dương Mịch, cô ấy đã nhấn mạnh với đoàn đội rằng không được buộc chặt các tin tức này với bản thân, chính vì vậy mà hiện tại các nhân viên của cô ấy đang gấp rút xử lý những vấn đề này.

10. Triệu Lệ Dĩnh Nghê Ni có thể sẽ hợp tác. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2022: Nhậm Gia Luân bị bà xã quản lý nghiêm ngặt, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni sẽ hợp tác? - Ảnh 2

11. Võ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân đã bắt đầu bố trí phim trường. Nếu không có gì bất trắc cuối tháng có thể khởi động máy. Sau đó Hoàng Hôn Tâm Ước cũng bắt đầu bước vào thời kỳ phát sóng.

12. Mấy năm gần đây, thời gian của Hứa Khải phần lớn đều dành cho việc tham gia vào các đoàn làm phim ở Hoành ĐIếm. Việc này cũng đem lại cho Vu Chính không ít lợi nhuận.

13. Phạm Thừa Thừa chơi thân với cả Trương Gia Nghê và Mãi Siêu. Xảy ra chuyện như thế thì người đứng giữa như Phạm Thừa Thừa cũng rất khó xử, cũng không thể vì một bên mà từ mặt một bên, cách tốt nhất là coi như không quan tâm đến đời tư của đối phương. Dù sao giới giải trí cần duy trì tốt các mối quan hệ.

14. Đoàn đội gia đình của Tưởng Y Y đã cản trở khá nghiêm trọng đối với sự phát triển của cô ấy. Họ không những không có thực lực đạt được tài nguyên mà còn thích can thiệp vào công việc của cô ấy khiến cho việc hợp tác của cô ấy cùng các nghệ sĩ khác bị đảo lộn.

15. Chuyện tình cảm của Hứa Khải không ảnh hưởng nhiều đến anh, cho nên anh cũng không chú ý đến phương diện này.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Nghê Ni Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ sao châu á

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