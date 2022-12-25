Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/12/2022: Ngụy Đại Huân và Tần Lam sẽ kết hôn, mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chỉ là bạn bè?

2. "Vân Tương Truyện" của Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng phát sóng tháng 1 năm 2023.

1. Những lần phát sóng tiếp theo của Cung Tuấn trong năm nay đã ảnh hưởng lớn đến tài nguyên của anh ấy, vì vậy rất khó để có được tài nguyên cấp cao nhất cho bộ phim, nhưng anh ấy thực sự xử lý tốt mối quan hệ, dù là lời nói hay thực chất, rất sẵn lòng tặng quà.

4. Đội hình dự tiệc cuối năm của tạp chí Bazaar (sự kiện khác ngày hôm qua): Dương Tử, Trần Vỹ Đình, Dương Dương, Dương Mịch, Hứa Khải, Trương Vũ Kỳ, Châu Vũ Đồng, Triệu Lộ Tư,...

3. Bộ phim tiếp theo của Châu Dã là một bộ phim do Tào Bảo Bình đạo diễn, chủ đề tội phạm.

5. Nhiều khả năng Ngụy Đại Huân và Tần Lam sẽ kết hôn.

6. Ứng cử viên tháng mười hai GQ: Nhiệt Y Trát, Chu Nhất Long, Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân, BL.

7. Dương Dương lời thoại kỹ năng tốt, mấy năm nay phim truyền hình không sử dụng âm thanh gốc đa số là do lịch trình, chỉ cần không có nhân tố khác, trên cơ bản đều sử dụng âm thanh gốc.

8. Trương Hàn xem như danh tiếng rơi xuống đáy, hiện tại ngoại trừ tự mình làm phim, khi nói đến diễn xuất cũng không ghét bỏ vai nam phụ, không còn kén chọn như trước nữa.

9. Thành Nghị sẽ hợp tác với Cúc Tịnh Y trong dự án phim cổ trang.

10. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chỉ là bạn bè bình thường, đồng nghiệp.

11. Lưu Diệc Phi và Chương Tử Di cùng tham gia một sự kiện, về nhan sắc lẫn thần thái thì nàng đại hoa áp đảo hoàn toàn.

12. Triệu Lộ Tư dù gây tranh cãi nhưng tương lai của cô ấy rất tươi sáng. So với lứa 95 mặt bằng chung, nữ diễn viên có diễn xuất, thành tích hiện tại cũng rất ổn áp nữa. Nói chung Tinh Hán Xán Lạn đã đánh dấu một chặng đường phát triển mới của nàng tiểu hoa.

13. Trong giới có nam diễn viên đang đuổi theo Ngô Thiến, nhưng bản thân cô không đồng ý

14. Chung Hán Lương hiện đang quay rất nhiều bộ phim truyền hình và anh sẽ đầu tư vào nó.

15. Rất nhiều chương trình tạp kỹ đang mời Vương Nhất Bác, anh ấy đã từ chối tất cả.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.