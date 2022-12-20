Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2022: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thường ăn tối cùng nhau, Phạm Băng Băng không có ý định trở lại Cbiz?

Sao quốc tế 20/12/2022 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hầu hết vai diễn của Đàm Tùng Vận nhận bây giờ đều do cô ấy tự đàm phán, đoàn đội hiện khá kém cỏi.

2. Trương Nhược Quân rất nghiêm túc, ngay cả khi ở chỗ riêng tư cũng không hoạt bát và sôi nổi. Hơn nữa cậu ấy còn thích chỉnh người khác, không phải người dễ hợp tác.

3. Nguỵ Đại Huân thuê một biệt thự ở Tam Á, nơi anh và bạn gái sẽ hẹn hò.

4. Điền Hi Vi nhìn từ bên ngoài thì là kiểu em gái ngọt ngào nhưng tính khí thì không khá loạn. Cô ấy cũng không sợ làm mất lòng người khác.

5. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh rất quen thuộc với nhau khi đóng phim, cả hai thường đi ăn tối cùng nhau, không khí đoàn phim rất tốt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2022: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thường ăn tối cùng nhau, Phạm Băng Băng không có ý định trở lại Cbiz? - Ảnh 1

6. Cúc Tịnh Y ăn rất ít, cô ấy luôn lo lắng về vóc dáng của mình.

7. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh chấm dứt hợp đồng với công ty thì vài nghệ sĩ khác cùng công ty cũng đứng ngồi không yên, không muốn gia hạn hợp đồng với công ty nữa. Công ty đang tìm mọi cách để giữ người. Rất có thể Triệu Lệ Dĩnh sẽ đi đêm hội của iQIYI.

8. Sau khi gây tranh cãi trên khắp nền tảng thì Trương Hàn không nhận được vai diễn mới nữa, chương trình truyền hình cũng khó đàm phán hơn. Hiện tại, nam diễn viên tạm ngưng hoạt động để mọi chuyện lắng xuống rồi mới tiếp tục hoạt động.

9. An Dĩ Hiên rất khó để hoạt động lại, chồng cô ấy là 1 cái tai họa ngầm.

10. Phạm Băng Băng không có kế hoạch trở lại. Hiện tại, cô ấy rất ổn định về mặt tình cảm, còn về sự nghiệp, cô ấy tập trung vào lĩnh vực thời trang.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2022: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thường ăn tối cùng nhau, Phạm Băng Băng không có ý định trở lại Cbiz? - Ảnh 2

11. Thành Nghi đi con đường làm 1 diễn viên, lưu lượng với cậu ấy chỉ như dệt hoa trên gấm. Cậu ấy đang hướng đến tài nguyên chủ lưu.

12. Nam chính "Bắc Thượng" là Đàn Kiện Thứ. Vương Nhất Bác không tiếp xúc dự án này, cậu ấy tạm không nhận phim truyền hình.

13. Khách mời đêm giao thừa đài Hồ Nam: Hoa Thần Vũ, Cung Tuấn, Vương Tuấn Khải, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Hạc Đệ, Hứa Tung, Đại Trương Vỹ, Đàn Kiện Thứ, Đinh Chân, Vương Tâm Lăng, Trần Lập Nông, Châu Bút Sướng, Dương Mịch,

14. Mã Tư Thuần giảm cân rất thành công và sắp tới cô ấy sẽ trở lại toàn diện, Hà Cảnh đang giúp cô ấy giới thiệu các chương trình tạp kỹ.

15. Lý Nhất Đồng có mối quan hệ ổn định với bạn trai ngoài giới, cô ấy thường nói riêng rằng cô ấy muốn kết hôn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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