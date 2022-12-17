Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2022: Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến tạm thời không hợp tác?

Sao quốc tế 17/12/2022 07:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhiều người bảo rằng tại sao Trương Gia Nghê không làm lớn chuyện với nhà chồng để giành quyền nuôi con. Tuy nhiên đối với Trương Gia Nghê mà nói thì gây náo loạn như thế cũng chẳng ích lợi gì, chỉ thêm tổn hại danh tiếng và xấu hổ. Chuyện chia tài sản hay quyền nuôi con giữa hai bên vốn đã được định đoạt bởi thế lực nhà hào môn. Dù sao, thu nhập của cô ấy mỗi năm đều ít nhất 34 tỷ đồng.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây thu xếp giảm tải công việc, hiện tại cô chủ yếu nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình.

3. Sau khi ly hôn quan điểm về tình yêu của Dương Mịch đã thay đổi không ít.

4. Nhà chồng của Trần Kiều Ân rất nổi tiếng tại địa phương, gia đình anh ấy có 3 trang viên rộng lớn với diện tích hàng chục mẫu 

5. Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã chia tay, nhưng phim của cả hai hiện chưa phát sóng nên các bên không cho họ công khai chuyện này. Song, công ty của Trương Lăng Hách vẫn tích cực nâng đỡ cho anh chàng, công ty sắp xếp sao thì nam diễn viên làm như vậy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2022: Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến tạm thời không hợp tác? - Ảnh 1

6. Tống Thiến được người đại diện sắp xếp chọn một bộ phim mới, là tài nguyên được đổi lấy trong tay của một nam nghệ sỹ cùng công ty. Vì sự cống hiến, hi sinh của Tống Thiến đối với công ty có công trạng rất lớn, thế nên giờ đây cô ấy được bù đắp.

7. Dương Mịch hay thích rủ bạn bè chơi mạt chược, nhưng "trình độ" của cô ấy không đủ nên liên tục thua tiền.

8. Dự án phim "Vùng Biển Trong Mơ Ấy" do Tiêu Chiến, Lý Thấm diễn chính sẽ lên sóng vào quý I/2023.

9. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng yêu đương rất kín tiếng. Trong giới có rất nhiều show trả mức giá cực cao để mời 2 người tham gia nhưng vẫn không khiến họ đồng ý.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến tạm thời không hợp tác với nhau. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2022: Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến tạm thời không hợp tác? - Ảnh 2

11. Người trong giới xem trước "Đi Về Nơi Có Gió" của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận xét bộ này "khó bạo" màn ảnh. Tạm thời lịch chiếu cũng không được tốt lắm.

12. Dương Siêu Việt hay bày trò với nhân viên trong lúc nghỉ ngơi.

13. Vương An Vũ vẫn đang rất "hot" nên có rất nhiều kịch bản tìm tới cậu ấy, hơn nữa đều là vai nam chính.

14. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi Hòa Tụng, cô sẽ làm việc độc lập, trừ phi có công ty rất thích hợp, nếu không sẽ không ký hợp đồng với công ty nào nữa.

15. Bộ phim "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi" của Dương Dương vẫn đang được quay khẩn trương, bản thân anh cũng rất coi trọng bộ phim này, thậm chí còn đẩy không ít dự án tốt.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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