Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến từ chối hợp tác lần 2, Angela Baby để mất nhiều tài nguyên tốt bởi một sao nữ mới nổi?

Sao quốc tế 11/12/2022 15:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng không chia tay. Tính cách 2 người tuy hơi trái ngược nhưng nếu có mâu thuẫn Lộc Hàm luôn nhường nhịn Quan Hiểu Đồng.

2. Triệu Lộ Tư dù nắm lợi thế trong kịch bản "Thần Ẩn" cũng không lợi dụng điều này mà chèn ép Vương An Vũ hay tăng đất diễn của bản thân.

3. Trần Phi Vũ đã từng thích Âu Dương Na Na. Cả hai trải qua giai đoạn mập mờ nhưng chỉ vậy thôi. Mẹ của anh ấy, Trần Hồng, về cơ bản không xem trọng Na Na, cho rằng phải tìm một phú nhị đại mới xứng với gia cảnh của nhà anh ấy. Đồng thời, anh ấy cũng bị quản rất kĩ vì sợ phạm phải sai lầm của những đỉnh lưu trước đó.

4. An Lạc Truyện" của Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa qua được xét duyệt. Trước kia bộ phim có kế hoạch chiếu trong quý 4, hiện chỉ có thể hy vọng kịp chiếu trong kỳ nghỉ đông. "Công Tố Viên Tinh Anh" của Nhiệt Ba cũng chưa qua được xét duyệt.

5. Dương Tử và Tiêu Chiến sau bộ phim hiện đại "Dư Sinh" được nhiều nhà đầu tư mong muốn cả hai tái hợp trong dự án mới nhưng họ đều từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến từ chối hợp tác lần 2, Angela Baby để mất nhiều tài nguyên tốt bởi một sao nữ mới nổi? - Ảnh 1

6. Hiện tại Ngô Lỗi đang độc thân, trước đó đã hẹn hò với Hứa Hàm Chi nhưng đã chia tay.

7. Trương Nhược Quân nấu ăn thật sự rất giỏi. Những người xung quanh thường xuyên được thưởng thức tay nghề của anh ấy.

8. Vì vấn đề chiều cao của mình, Cúc Tịnh Y khi quay phim cổ trang đã làm một đôi giày riêng rất cao để tránh khi đứng chung với nam chính sẽ trông chênh lệch quá nhiều. Giá cả của đôi giày không hề rẻ.

9. Trương Tịnh Nghi không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài, bên trong cô ấy là người rất mạnh mẽ.

10. Angela Baby vì đã để mất tài nguyên vào trong tay sao nữ mới nổi nên hiện tại cô ấy có tâm đề phòng với những diễn viên nữa mới trong giới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến từ chối hợp tác lần 2, Angela Baby để mất nhiều tài nguyên tốt bởi một sao nữ mới nổi? - Ảnh 2

11. "Vũ Cảnh Kỳ" của Nhậm Gia Luân tạm thời không thể khai máy.

12. Tuy thành tích phim ảnh của Hứa Khải trong 2 năm nay không được tốt nhưng nó chẳng mấy ảnh hưởng tới tài nguyên của cậu ấy. Tuy nhiệt độ là lưu lượng đều thiếu nhưng vẫn nhận được dự án S (phim trọng điểm).

13. Dịch Dương Thiên Tỉ vài tháng gần đây khá kín tiếng, hầu như không tham gia các hoạt động công khai nhưng thành thật mà nói, anh ấy thực sự không cần dựa vào những sự kiện này để tăng độ đề tài hay sức nóng. Điều quan trọng hơn là phải quay phim cho tốt để lấy giải.

14. Vương An Vũ là một người hiểu biết xã giao, rất khéo léo và giỏi giao du với các ông chủ lớn.

15. Diễn xuất của Điền Hi Vi còn cần cải thiện rất nhiều, việc đọc thoại của cô ấy còn bị đạo diễn nhắc nhở nhiều lần.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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