Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến hợp tác lần 2, Lý Dịch Phong đã ra nước ngoài được một thời gian?

2. Trần Phi Vũ trước tiên sẽ vào đoàn phim điện ảnh của bố ruột - Trần Khải Ca với vai diễn khách mời, sau đó sẽ quay Hắc Liên Hoa.

1. Trần Nghiên Hy kết hôn và sinh con xong thì mấy năm không có thu nhập, về cơ bản đều dựa vào Trần Hiểu. Giờ Trần Nghiên Hy không muốn sống như thế nữa, cô ấy muốn tái xuất nhưng cô ấy đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phim. Trần Hiểu cũng giúp Trần Nghiên Hy tìm tài nguyên, thậm chí còn giao ekip của mình cho cô ấy nữa. Hiện tại, Trần Hiểu đi đàm phán phim đều sẽ kiến nghị với bên nhà sản xuất tìm cho vợ mình 1 vai diễn.

4. Trước đây, nhiều ý kiến cho rằng Trần Phi Vũ rất giống Ngô Diệc Phàm. Thực ra, Trần Phi Vũ rất vui vì Ngô Diệc Phàm từng là đỉnh lưu địa vị cao, nhan sắc cũng được cả showbiz công nhận nên việc có thể giống được coi là sự công nhận đối với Trần Phi Vũ. Hiện tại, Trần Phi Vũ đang chiêu mộ lại những nhân viên từng làm cho Ngô Diệc Phàm, anh ấy muốn theo hướng phát triển như Ngô Diệc Phàm.

5. Dương Tử và Tiêu Chiến từ lâu đã không còn liên lạc riêng tư, cũng từ chối hợp tác lần 2.

6. "An Lạc Truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba và "Ngọc Cốt Dao" của Tiêu Chiến, khả năng rất lớn là sẽ đối đầu với nhau vì cùng phát sóng vào 1 thời điểm.

7. Hiện tại Cung Tuấn cũng tự thành lập công ty, còn tìm người đại diện ký với mấy người mới, về sau chờ hết hạn hợp đồng sẽ tự mình dẫn người mới đi quay phim, tự mình làm ông chủ.

8. Nhà đài Mango đã bán "Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng" của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa, không có ý định phát sóng do lùm xùm trốn thuế của nữ diễn viên Viên Băng Nghiên ảnh hưởng.

9. Dương Tử đang ở giai đoạn khó khăn vì muốn chuyển hình nhưng không gánh nổi phim, chỉ có thể đóng phim ngôn tình. Phim "Nữ Bác Sĩ Tâm Lý" vốn là phim để tranh giải nhưng cuối cùng lại không thành công như mong đợi.

10. Lý Dịch Phong đã ra nước ngoài được một thời gian rồi, quan hệ trong giới của cậu ấy không bị mất, nhưng sẽ không khoe ra với bên ngoài.

11. Tâm sự nghiệp của Hướng Hàm Chi không cao, là người thẳng tính và khá nóng tính. Nhưng khi nhận một sự án sẽ nghiêm túc hoàn thành nó.

12. Mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân khá tốt đẹp, điều này cũng không bị ảnh hưởng bởi những cạnh tranh của ekip 2 bên. Khoảng thời điểm quay phim thì 2 người cũng rất hòa thuận, Địch Lệ Nhiệt Ba thường giới thiệu mấy nhà hàng ngon cho Nhậm Gia Luân. Có lần, Địch Lệ Nhiệt Ba đưa vợ Nhậm Gia Luân đến một nhà hàng, để một mình anh ấy bơ vơ ở trường quay.

13.Triệu Lộ Tư hiện tại độc thân, tập trung tinh thần gây dựng sự nghiệp, rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô bảo hộ mình rất tốt, có thể từ chối thì từ chối, tuyệt đối không dây dưa.

14. Thái Từ Khôn và công ty cũ mâu thuẫn về bản quyền. Giờ phía Thái Từ Khôn đang rất khó khăn khi trước mắt phải đối phó với công ty, sau lưng thì phải đề phòng đối thủ lợi dụng cơ hội hại mình.

15. Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn bỏ qua "Phong Cảnh Bên Này", bối cảnh phim Tân Cương rất hợp với cô, cô cũng từ chối không ít hoạt động cuối năm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.